Мэрилин Монро пополнила список мертвых знаменитостей, которых «воскресили» без согласия с помощью искусственного интеллекта

В последние годы ведется много дискуссий относительно практики использования цифровых образов знаменитостей без их согласия, как после их смерти, так и при жизни. Например, Зельда Уильямс, режиссер и дочь Робина Уильямса — в прошлом году раскритиковала «тревожную» тенденцию, когда люди пытаются воссоздать голоса и лица умерших. Однако, несмотря на очевидные этические проблемы, компании продолжают это делать. Например, Soul Machines представила Digital Marilyn — чат-бота с искусственным интеллектом, который выглядит и разговаривает как Мэрилин Монро.

Компания, которая специализируется на том, что она называет «Цифровыми людьми с биологическим искусственным интеллектом», представила бота Мэрилин в партнерстве с Authentic Brands Group. ABG владеет правами на внешность Монро и многих других знаменитостей, как живых, так и мертвых, включая Элвиса Пресли и Шакила О’Нила.

Цифровая Мэрилин работает на GPT 3.5, является «гиперреальной» и способна реагировать на эмоции и нюансы выражения лица. Она может поддерживать примерно 20-минутный разговор. Это больше, чем просто впечатляющая имитация, это автономная цифровая личность, способная участвовать в естественных, динамичных разговорах, которые кажутся аутентичными и отзывчивыми. Это как будто искра самой Мэрилин была перенесена в эпоху искусственного интеллекта, предлагая уникальную и глубоко личную связь как для преданных поклонников, так и для любознательных новичков. — говорится в блог Soul Machines.

Soul Machines рекламирует своих цифровых знаменитостей (есть и другие, в частности будущий бот баскетболиста Кармело Энтони) как способ для известных людей «общаться со своими поклонниками один на один, без ограничений» и «обеспечивать связь 24/7», передаёт Engadget.

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