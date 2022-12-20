Фото Месси с кубком Чемпионата мира собрало рекордные 60 млн лайков в Instagram

Публикация Месси, посвященная победе Аргентины на Чемпионате мира-2022, собрала рекордное количество лайков в Instagram. Ранее более 40 миллионов реакций собирало также фото Лионеля, но совместное с Криштиану Роналду и размещенное именно на странице его извечного соперника.

На момент публикации статьи последний пост в Instagram-аккаунте Лионеля Месси с галереей фотографий с Чемпионата мира, собрал 60,5 млн лайков и 1,6 млн комментариев.

“Чемпионы мира! Столько раз мечтал об этом, что до сих пор не могу поверить. Спасибо моей семье, всем, кто поддерживал и верил в меня. Мы это сделали!”, – написал Лионель.

В комментариях его поздравил «король футбола» Пеле, один из лучших тренеров в мире Жозе Моуринью, легендарные футболисты Деку, Ривалдо и многие другие.

Это ранее невиданное количество лайков для соцсети – предыдущий рекордсмен: совместное фото Месси и Роналду для бренда Lois Vuitton, на котором футболисты играют в шахматы. Фотография, размещенная в профиле Кришитиану, в настоящее время собрала 42 млн лайков.

В это воскресенье состоялся финал Чемпионата мира-2022: чрезвычайно драматический поединок, в котором Аргентина победила Францию, легендарно выступил Киллан Мбаппе, а Лионель Месси в конце концов получил свой первый титул чемпиона мира. Матч бьет рекорды как по просмотрам, так и по запросам в поисковиках. Google недавно сообщил, что в его Поиске зафиксировали рекордный трафик во время главного спортивного события года.