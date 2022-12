Google Поиск зафиксировал рекордно высокий трафик во время финала Чемпионата мира по футболу-2022

Рекордные цифры за всю 25-летнюю историю Google Поиска зафиксировали вчера, 18 декабря, во время финального поединка Аргентины и Франции в рамках Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Пока Аргентина празднует свою победу, в Google подводят итоги по трафику. Генеральный директор Сундар Пичаи написал в Twitter: «Кажется весь мир искал что-то одно».

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!

