Google Поиск зафиксировал рекордно высокий трафик во время финала Чемпионата мира по футболу-2022

Рекордные цифры за всю 25-летнюю историю Google Поиска зафиксировали вчера, 18 декабря, во время финального поединка Аргентины и Франции в рамках Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Пока Аргентина празднует свою победу, в Google подводят итоги по трафику. Генеральный директор Сундар Пичаи написал в Twitter: «Кажется весь мир искал что-то одно».

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing! — Sundar Pichai (@sundarpichai) December 19, 2022

Google фактически стал информационным центром финала, а сам матч сильным претендентом на лучшее событие в истории FIFA. Вероятно, игра станет и самым просматриваемым финалом в истории, как только цифры будут опубликованы.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Благодаря обновленным функциям, выпущенным в преддверии чемпионата, Google облегчил пользователям возможность следить за событиями. Для запроса «Чемпионат мира» выделили специальный раздел в верхней части результатов со списком предстоящих матчей с датами и местным временем. Также можно было настроить уведомления на мобильном телефоне, нажав на значок звонка и выбрав команду, на которую хотите подписаться.

Рекордному трафику и просмотрам безусловно поспособствовали сильные сюжетные линии и захватывающие действия в игре: Лионель Месси, наконец, выиграл Чемпионат мира, легендарное выступление Килиана Мбаппе, камбек Франции во втором тайме, невероятный овертайм с двумя забитыми голами и нервная перестрелка в серии пенальти.

Между тем, Илон Маск также сообщил о рекордных показателях в Twitter:

«24 400 твитов в секунду для гола Франции, это самый высокий показатель за всю историю чемпионата мира!».

24,400 tweets per second for France’s goal, highest ever for World Cup! — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Ранее Google назвал самые популярные поисковые запросы 2022 года: Украина, Wordle, королева Елизавета и крикет. Также поисковик опубликовал локальный рейтинг самых популярных запросов в Украине: в список вошли «Карта повітряних тривог», «Арестович», «Жириновський», «Гостомель», «Swift», «Ленд ліз», «Блекаут» и другие.