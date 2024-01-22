Новости Софт 22.01.2024 в 15:05 comment views icon

Meta «‎разъединит» Instagram, Facebook и Messenger — по требованию нового законодательства ЕС

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Meta «‎разъединит» Instagram, Facebook и Messenger — по требованию нового законодательства ЕС

Фактически пользователи ЕС смогут использовать платформу для обмена сообщениями Meta без активной учетной записи в Facebook.

Закон о цифровых рынках ЕС, который вступит в силу 6 марта, строго регулирует процесс обмена информацией клиентов между платформами одного разработчика (для шести крупных компаний, определяемых в документе как «гейткиперов‎»). Ранее Google объявила, что прекратит обмен данными между Поиском, Youtube, Картами и Chrome, а ныне подобные изменения вводит Meta.

Речь идет о трех больших платформах компании — Instagram, Facebook и Messenger. Также отключить обмен информацией можно для Facebook Marketplace и Facebook Gaming, однако Meta уточняет, что в некоторых случаях изменения приведут к ограничению функций. (Например, если вы используете Marketplace без вашей информации в Facebook, вам придется общаться с покупателями и продавцами по электронной почте, а не через Messenger).

Изменения будут применяться в Европейском Союзе, Европейской экономической зоне и Швейцарии, а уведомления о них поступят пользователям в ближайшие недели.

На странице справки Meta отмечает, что связывает аккаунты для таких функций, как таргетинг рекламы, персонализация рекомендаций и шеринг публикаций на других платформах. В октябре компания также анонсировала платную подписку, которая позволит убрать отображение рекламы на платформах.

Другие изменения, спровоцированные новым законодательством ЕС, вероятно, распространятся на WhatsApp и Messenger, которые будут вынуждены активировать совместимость с другими службами обмена сообщениями, тогда как Apple может разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов на свои устройства.

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