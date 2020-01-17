Microsoft анонсировала парочку ученических ноутбуков на базе SoC Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE по цене от $299





С 22 по 25 января в Лондоне пройдет международная выставка образовательных технологий BETT. И Microsoft не была бы собой, если бы не подготовила парочку соответствущих анонсов. Само собой, не обошлось и без новых ученических ноутбуков от OEM-партнеров программного гиганта. Особняком среди них стоят две модели ноутбуков с ОС Windows 10 on ARM на 7-нм SoC Snapdragon 7c, представленной на недавнем техсаммите Snapdragon Tech Summit 2019.

Этими первыми носителями SoC Snapdragon 7c стали ноутбуки JP.IK Turn T101 и Positivo Wise N1212S, которые предлагаются по цене от $299 и $575 соответственно.

Напомним, в конфигурацию Snapdragon 7c входит восьмиядерный CPU Kryo 468, GPU Adreno 618 GPU и встроенный модем X15 LTE, поддерживающий скорость загрузки до 800 Мбит/с. Нам обещают прирост производительности на 25% при вдвое более высокой автономности по сравнению с «конкурирующими платформами» (читай: бюджетные ноутбуки на x86-процессорах с ОС Windows). Увы, пока каких-либо тестов мы не видели, так что объективно сказать что-либо о реальном производительности и автономности не можем.

Кроме того, полных технических характеристик JP.IK Turn T101 и Positivo Wise N1212S тоже нет. Вероятно, их раскроют как раз на выставке BETT.

С другой стороны, есть спецификации модели Turn 201 на платформе Intel Atom x5 Cherry Trail. И едва ли JP.IK Turn T101 будет отличаться от Turn 201 чем-то, кроме платформы. Таким образом, за $299 можно рассчитывать на 2 ГБ LPDDR4, 32 ГБ флэш-памяти eMMC, 11,6-дюймовый сенсорный дисплей IPS разрешением 1366х768 пикселей, беспроводные интерфейсы WiFi 5, Bluetooth 5.1, парочку портов USB 3.1 и аккумулятор скромной емкости (T201 оснащен элементом на 2250 мА*ч). Таким образом, осталось дождаться тестов, чтобы понять, насколько в реальности устройства на Snapdragon 7c превосходят конкурентов на процессорах Intel с точки зрения автономности и производительности. Еще можно вспомнить, что сейчас в образовательном сегменте балом правят даже не хромбуки, а планшеты iPad. Напомним, актуальный iPad 7-го поколения для образовательного сегмента стоит ровно $299. С учетом этого, насчет успешности JP.IK Turn T101 и будущих ноутбуков Windows 10 on ARM на 7-нм SoC Snapdragon 7c, если таковые вообще будут, есть большие сомнения.

Остается добавить, что платформа Windows 10 on ARM до сих пор работает далеко не со всеми приложениями x86, но Microsoft обещала это исправить, реализовав поддержку всех 64-разрядных программ через встроенным эмулятор.

Источник: Microsoft и Neowin