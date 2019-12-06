Snapdragon 8c и 7c — новые SoC для более доступных ноутбуков с ОС Windows 10 on ARM





На заключительный день ежегодного мероприятия Snapdragon Tech Summit 2019 компания Qualcomm припасла еще парочку крупных анонсов (все важные у нас собраны по тегу). В этой заметке — о новых SoC Snapdragon 8c и 7c для нового поколения ноутбуков с ОС Windows 10 on ARM.

Для тех, кто уже успел забыть о не шибко успешных ноутбуках класса Always Connected PC на процессорах ARM с ОС Windows 10 — альтернативе обычных с x86-совместимыми процессорами Intel и AMD, напомним, Microsoft и Qualcomm развивают соответствующую экосистему с конца 2017 года. Как известно, пара-тройка ноутбуков на предыдущих процессорах Snapdragon особой популярностью не пользовалась, главным образом из-за слишком высокой цены. Новые Snapdragon 8c и 7c как раз должны это исправить, сделав ноутбуки этого класса доступнее.

Snapdragon 8c — это замена хорошо знакомой нам SoC Snapdragon 850, второго поколения платформы Qualcomm для ноутбуков Windows 10 on ARM (первой была Snapdragon 835). В то же время Snapdragon 7c — новая SoC начального уровня, предназначенная для конкуренции с бюджетными ноутбуками на x86-процессорах с ОС Windows. Да, представленная еще в прошлом году высокопроизводительная SoC Snapdragon 8cx для флагманских ноутбуков. Осталось только ждаться выхода этих самых флагманских ноутбуков на SoC Snapdragon 8cx. Как минимум один точно будет — от Lenovo. Китайский производитель планирует выпустить устройство в следующем году. Вероятно, анонс состоится на грядущей CES в следующем месяце.

Возвращаясь к теме новости, Qualcomm заявляет для Snapdragon 8c прирост производительности до 30% по сравнению с Snapdragon 850. В конфигурацию SoC входит процессор Kryo 490, GPU Adreno 675 и двухгигабитный модем Snapdragon X24 LTE. Производители также смогут дополнить платформу новейшим модемом X55 5G, идущим в наборе со смартфонной Snapdragon 865.

Snapdragon 7c станет на ступень ниже c восьмиядерным CPU Kryo 468, графикой Adreno 618 GPU и модемом X15 LTE. (опция 5G здесь недоступна). Преимущество Snapdragon 7c заключается в том, что, по заявлениям Qualcomm, она обеспечит увеличение производительности системы на 25% при вдвое более высокой автономности по сравнению с «конкурирующими платформами» (читай: бюджетные ноутбуки на x86-процессорах с ОС Windows).

По итогу можно сказать, что Qualcomm со своей стороны расширила ассортимент, предоставив производителям ПК широкий выбор SoC разного уровня производительности. Но вопрос в том, заинтересуют ли кого эти SoC? Как отмечалось выше, Snapdragon 8cx была представлена еще год назад, но за это время на рынке появился всего один ноутбук на этой SoC — Microsoft Surface Pro X. Говоря точнее, Surface Pro X использует Microsoft SQ1, которая является модифицированной версией Snapdragon 8cx. Есть еще Samsung Galaxy Book S, который должен был выйти еще в сентябре, но так и не вышел. Samsung отложила поставки и пока не называет новую дату. К тому же, как показали обзоры, у Surface Pro X есть серьезные проблемы по части совместимости с x86-приложениями (то, что и похоронило Windows RT, преемницу Windows 10 on ARM), а производительность недостаточно высока, чтобы конкурировать с аналогами на x86-процессорах. С учетом этого, выпуск ноутбуков на SoC Snapdragon 8c и 7c кажется крайне сомнительной затеей. Шансы на успех крайне низки, но мы будем рады ошибиться, а пока подождем тестов производительности и новых подробностей.

Источник: The Verge