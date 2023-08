Microsoft анонсировала «обертки» Xbox Series X — в стиле Starfield ($50) и камуфляжном оформлении ($45)

Microsoft открыла предварительный заказ на Xbox Series X Console Wraps — наклейки на консоль в стиле игры Starfield и в двух камуфляжных раскрасках. Они станут доступными в октябре и ноябре.

Согласно заявлениям Microsoft, обертки разработали специально для Series X, они должны идеально точно садиться на панели консоли, учитывая вентиляционные отверстия и ножки. Wraps — это твердые панели, изготовленные из высокотехнологичной ткани. Закрепляются с помощью липучек.

Обертка в стиле Starfield символизируют бортовой модуль авионики, имитирующий фактическую функциональность в игре. В США, Канаде и Европе она станет доступной 18 октября за 50 долларов.

Prepping for some space exploration? Time to suit up! 🧑‍🚀🎮

Announcing the Xbox Series X Console Wraps are here and made to perfectly fit your console! ‌ pic.twitter.com/KXirvvlmep

— Xbox (@Xbox) August 21, 2023