Новости Игры 22.08.2023 в 11:31

Microsoft анонсировала «обертки» Xbox Series X — в стиле Starfield ($50) и камуфляжном оформлении ($45)

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft анонсировала «обертки» Xbox Series X - в стиле Starfield ($50) и камуфляжном оформлении ($45)

Microsoft открыла предварительный заказ на Xbox Series X Console Wraps — наклейки на консоль в стиле игры Starfield и в двух камуфляжных раскрасках. Они станут доступными в октябре и ноябре.

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Согласно заявлениям Microsoft, обертки разработали специально для Series X, они должны идеально точно садиться на панели консоли, учитывая вентиляционные отверстия и ножки. Wraps — это твердые панели, изготовленные из высокотехнологичной ткани. Закрепляются с помощью липучек.

Microsoft анонсировала «обертки» Xbox Series X - в стиле Starfield ($50) и камуфляжном оформлении ($45)

Обертка в стиле Starfield символизируют бортовой модуль авионики, имитирующий фактическую функциональность в игре. В США, Канаде и Европе она станет доступной 18 октября за 50 долларов.

Камуфляжная обертка будет продаваться в двух вариантах — Arctic Camo и Mineral Camo. Каждый вариант имеет внешнюю часть из микрофибры. Arctic Camo и Mineral Camo Xbox Series X Console Wraps начнут продаваться в США за 45 долларов с 10 ноября, а на европейских рынках в этот день появится только Mineral Camo.

Microsoft анонсировала «обертки» Xbox Series X - в стиле Starfield ($50) и камуфляжном оформлении ($45)

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Microsoft анонсировала «обертки» Xbox Series X - в стиле Starfield ($50) и камуфляжном оформлении ($45)
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