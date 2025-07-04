Новое меню «Пуск» Windows 11 сортирует приложения небольшим файлом — без какого-либо ИИ

Microsoft обновляет меню «Пуск» в Windows 11. И на этот раз речь идет не об изменении дизайна иконок или намек на ностальгию, а вполне конкретной функции: автоматической сортировки программ по категориям. Звучит как что-то сложное и технологичное? На самом деле все гораздо проще, чем кажется. Для этой систематизации не нужно никакого ИИ (как вот для меню настроек), никаких серверов Microsoft и даже не требуется подключение к интернету, что в наше время уже звучит как нечто невероятное.

В центре этой новации лежит самый обычный JSON-файл весом 15 МБ. Именно в нем Microsoft описала, к какой категории относится каждая из программ из Microsoft Store. Все обозначено числами: 0 — производительность, 1 — соцсети, 2 — творчество, и так далее. Этот файл зашит в систему, и Windows 11 просто считывает его каждый раз, когда пользователь устанавливает новое приложение.

После установки новой программы ОС Windows 11 автоматически проверяет ее принадлежность к той или иной категории. Если окажется, что система содержит по меньшей мере 3 программы, которые принадлежат к одной категории, они появятся в меню «Пуск» в виде сгруппированной секции.

Например, если пользователь устанавливает Windows Media Player, а у него уже есть еще два других «музыкальных» приложения, система покажет их всех вместе. При этом те приложения, которые используются чаще, автоматически перемещаются вверх списка. Так что порядок не алфавитный, а динамический, в зависимости от привычек и предпочтений конкретного пользователя.

И хоть это выглядит как очередной шаг к упорядоченности, Microsoft пока не позволяет создавать собственные категории или переименовывать существующие. То есть если кому-то хочется объединить калькулятор, блокнот и старую игру из детства в «любимое» — придется подождать. А тем временем надо смириться с системой каталогизации программ от Microsoft.

Новая система группировки программ в меню «Пуск» уже доступна участникам программы Windows Insider.

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Источник: pcworld, windowslatest