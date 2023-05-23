Microsoft анонсировала обновление Windows 11 23H2 (Moment 4) со встроенным ИИ-ассистентом Copilot

Microsoft открыла свою ежегодную конференцию для разработчиков Build, и впервые за многие годы рассказала на этом мероприятии о Windows. Компания представила несколько новых функций, которые должны появиться в следующей версии Windows 11 в конце этого года.
Во время проведения конференции Build компания рассказала, что она работает над интеграцией ИИ в Windows с помощью нового приложения Copilot. Оно включает плагины Bing Chat и ChatGPT и предназначено для создания всеобъемлющего виртуального помощника, который может анализировать текст и изображения в пределах приложений, отвечать на простые и сложные вопросы в зависимости от контекста и управлять настройками Windows.
Интерфейс Copilot можно закрепить в левой или правой части дисплея. Первая предварительная сборка Windows 11 с приложением Windows Copilot ожидается в июне. Таким образом, приложение, вероятно, станет частью обновления Windows 11 23H2, которое выйдет этой осенью.
Вскоре пользователи смогут управлять RGB-подсветкой периферийных устройств непосредственно из Windows 11 – без необходимости загружать для этого сторонние приложения. Windows 11 получает функцию Dynamic Lighting, которая будет предлагать основные параметры настройки RGB-подсветки клавиатур, мышей, мониторов и других аксессуаров и устройств.
Панель задач получит обновление, которое, в том числе, вернет классические функции с новой реализацией. Так, пользователям снова станут доступны разгруппировка приложений и показ меток. При этом пользователи смогут инициировать разгруппировку одним щелчком мыши при взаимодействии с панелью задач. Microsoft также добавляет возможность удалять дату и время из панели задач.
Дополнительно Microsoft объявила, что она намерена добавить встроенную поддержку большего количества форматов архивов в Windows, включая 7zip, RAR, gz и другие, использующие проект с открытым исходным кодом libarchive. Таким образом пользователи смогут создавать и извлекать файлы этих типов без предварительной загрузки сторонних приложений.
Кроме того компания намерена внедрить возможности ИИ в приложение Microsoft Store. Например, ИИ сможет давать общее представление о качестве приложения на основе отзывов пользователей, а специальный AI Hub будет курировать приложения Windows, использующие возможности ИИ.
Источник: windowscentral