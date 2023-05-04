Microsoft бросает вызов Apple: компания разрабатывает процессор ARM для Windows 12, которая выйдет в 2024 году

Подразделение Microsoft Silicon разрабатывает конкурента процессоров Apple M – собственный чип ARM. Процессор на основе архитектуры Silicon-ARM и ОС Windows 12 будут взаимно оптимизированными друг для друга.
Компанию выдал список вакансий разработчиков аппаратного обеспечения. Объявления о найме, часть из которых уже удалена, описывают должности, связанные с нестандартными кремниевыми ускорителями, системами на чипах (SoC) и дизайном процессоров с высокой производительностью и пропускной способностью.
Трудно представить себе работу этих сотрудников над чем-либо еще, кроме разработки процессоров. В частности, Microsoft ищет главного архитектора SoC с опытом работы с высокопроизводительной архитектурой и дизайном CPU и GPU:
«Кандидат будет отвечать за создание сложных современных SoC с использованием передовых техпроцессов и будет тесно сотрудничать с внутренними заказчиками и партнерами».
Согласно еще одному списку вакансий, компания ищет нескольких инженеров в Microsoft Silicon Team. Среди них главный архитектор SoC, старший инженер по проверке физического дизайна, главный разработчик дизайна и старшийCAD-менеджера.
Также ожидается оптимизация Windows 12 для ИИ и чипов ARM. По сведениям Windows Latest, новая операционная система Microsoft выйдет в конце 2024 года. Ресурс считает, что Windows 12 является частью проекта Microsoft Windows Core, который направлен на создание модульной настраиваемой Windows для различных устройств, включая собственные чипы ARM.
Windows 12 — Microsoft и Intel намекают на разработку следующей версии ОС с упором на функции ИИ
Источник: Windows Latest