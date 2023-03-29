CorePC — очередная попытка Microsoft создать универсальную модульную Windows для различных устройств, похожую на Android и ChromeOS

В рамках проекта CorePC Microsoft разрабатывает концепцию модульной масштабируемой Windows, похожей на Android или ChromeOS. Проект очень похож по целям на закрытые ныне разработки Core OS и Windows 10X. Его целью является повышение безопасности за счет разделов с разным уровнем доступа, эффективность ОС и масштабируемость для различных устройств, при этом внимание уделяется сохранению совместимости с 32-битными приложениями. Как и предыдущие начинания, наработки CorePC пока далеки от практической реализации.

Модернизация Windows vs совместимость приложений

Из имеющейся инсайдерской информации можно понять, что речь идет об универсальной ОС для различных устройств, портативных или ПК. Поддержка устаревших приложений важна не для всех из них – это скорее специфическая опция, необходимая в конкретных случаях. Не желая тянуть за собой груз устаревшего кода, как это происходит с обычной Windows, Microsoft тестирует такую структуру, где функционал 32-битной совместимости будет работать только там, где действительно необходим.

Проект CorePC позволит Microsoft настраивать «редакции» Windows с различными уровнями совместимости функций и приложений. Компания ведет разработку концепции ОС, разделенной по состоянию (state separated) – различные ее части устанавливаются на разные разделы с разными правами, что позволяет не задействовать ненужные модули, которые не влияли бы на работу ОС в целом.

Microsoft использует подход, противоположный Core OS. Последняя была попыткой перестроить Windows с нуля как современную, настраиваемую ОС без дополнительных затрат на совместимость с устаревшими приложениями. Разработка Windows на основе CorePC начинается с полной функциональности и ведется в обратном направлении – чтобы разбить ее на модульную, настраиваемую систему.

Компания также работает над уровнем совместимости под кодовым названием Neon для устаревших приложений, для работы которых требуется ОС с общим состоянием.

Модульность как основа безопасности

Разделение по состоянию полезно и для безопасности. ОС, требующая дополнительных прав для доступа к разным настройкам и разделам, менее подвержена вредоносному ПО и действиям пользователей. Примером может служить реализация этого принципа в Android. В обычной Windows есть различные права, но отсутствует разделение ОС на уровне структуры. Существующее устройство Windows, по сути, позволяет приложениям делать что угодно, особенно если пользователь работает с правами администратора.

Microsoft работает над версией CorePC, которая соответствует текущему набору функций и возможностям рабочего стола Windows, но с включенным разделением состояний для более быстрого обновления ОС и улучшения безопасности.

Обновления и откат к предыдущему состоянию

CorePC разбивает ОС на несколько разделов, что является ключом к более быстрому обновлению. Разделение состояний также обеспечивает более быструю и надежную функцию сброса системы, что важно для конкуренции с Chromebook в образовательном секторе.

Компактность, эргономичность и искусственный интеллект

CorePC позволит Microsoft выпустить версию Windows, которая способна конкурировать с Chromebook по размеру, производительности и возможностям.

Версия Windows, которая работает только с Edge, веб-приложениями, приложениями для Android (через Project Latte) и приложениями Office, разрабатывается для недорогих образовательных ПК, уже находится на раннем внутреннем тестировании и примерно на 60-75% меньше, чем Windows 11 SE.

Компания также экспериментирует с версией CorePC, предназначенной для снижения затрат времени пользователя и энергии, сосредоточения внимания на возможностях искусственного интеллекта, а также вертикальной оптимизации аппаратного и программного обеспечения аналогично Apple Silicon. В дальнейшем Windows будет уделять основное внимание работе с искусственным интеллектом.

Разрабатываемые функции ИИ включают способность Windows анализировать отображаемый контент и предоставлять контекстные подсказки для быстрого открытия файлов или запуска приложений на основе просматриваемой информации. Windows также сможет идентифицировать объекты и текст на изображениях и позволять пользователю легко вырезать и вставлять эти элементы. Для работы некоторых функций ИИ потребуется специальное оборудование.

Перечисленные функции и конфигурации системы могут измениться до момента, когда Microsoft будет готова к практической реализации CorePC. Учитывая предыдущий опыт, экспериментальная разработка может быть вообще отменена. Тем не менее она дает представления о целях, которые ставит компания и методах их достижения.

Источник: Windows Central