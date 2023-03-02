Windows 12 — Microsoft и Intel намекают на разработку следующей версии ОС с упором на функции ИИ

Intel и Microsoft готовятся к еще не анонсированной Windows 12. Инсайдер @leaf_hobby опубликовал подробности о настольной платформе Intel Meteor Lake – внутренняя информация Intel говорит о том, что процессоры следующего поколения будут поддерживать Windows 12.

Ожидается, что Meteor Lake будет поддерживать 20 линий PCIe 5.0 и Windows 12. Кроме того, топовый чипсет Z890 получит дополнительные линии PCIe 4.0 и поддержку Wi-Fi 7.

Хотя Microsoft не объявила о каких-либо планах в отношении Windows 12, есть свидетельства того, что компания рассматривает интеграцию функций ИИ в будущие версии Windows.

«Когда мы приступим к разработке будущих версий Windows, мы будем думать о том, где ИИ может сыграть естественную роль с точки зрения [пользовательского] опыта», — говорит Юсуф Мехди, глава отдела потребительского маркетинга Microsoft.

Комментарий последовал за заявлением главы направления Windows Паноса Паная на CES 2023:

«ИИ может заново изобрести то, как вы работаете в Windows».

Если Microsoft планирует широко использовать ИИ в следующей версии Windows, компания должна будет тесно сотрудничать с производителями аппаратного обеспечения – Intel и AMD. Это объясняет ранний интерес Intel к Windows 12.

AMD недавно выпустила мобильные процессоры Ryzen 7000, подчеркивая, что они являются первыми процессорами x86 с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта и эффектов Windows Studio от Microsoft. Эти функции, включая удаление фонового шума и зрительный контакт, ранее были аппаратно доступны только на платформе ARM. Выглядит, как будто AMD и Microsoft закладывают основу для большего количества функций на базе ИИ в ноутбуках с Windows. Платформа Intel Meteor Lake с чиплетным дизайном, которая ожидается в конце этого или в начале 2024 года, также будет включать возможности искусственного интеллекта.

AMD и Intel в этой сфере фактически оказались догоняющими по отношению к Apple. Новейшие процессоры M2 имеют чип искусственного интеллекта, который способен обрабатывать 15,8 трлн операций в секунду. Apple использует свою платформу для запуска систем машинного обучения, ускоряющих распознавание голоса, обработку изображений и другие процессы. Задачи исполняются энергоэффективно, поскольку используют выделенный NPU вместо мощностей CPU или GPU.

По некоторым инсайдерским сведениям, Microsoft вернулась к трехлетнему циклу выпуска Windows – это означает, что следующая версия ОС может выйти в 2024 году, совместно с предполагаемым появлением новых процессоров. Существенно активизировался и процесс функционального обновления Windows 11 – возможно, некоторые интеллектуальные функции появятся уже в ней.

Источник: The Verge