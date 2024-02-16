Microsoft: четыре эксклюзива Xbox выйдут на PS5 и Nintendo Switch

Корпорация стартует с четырех игр, однако в будущем может увеличить это количество.

«У меня есть фундаментальное убеждение, что в течение следующих пяти или десяти лет игры, которые являются эксклюзивными для одного аппаратного обеспечения, будут составлять все меньшую и меньшую часть игровой индустрии», — сказал глава отдела игр Microsoft Фил Спенсер в подкасте Xbox.

Microsoft пока отказалась обнародовать названия, однако по словам источников The Verge, знакомых с планами компании, вероятно, речь идет о Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves и Grounded.

Также ходили слухи, что Microsoft может запустить Starfield и Indiana Jones на PS5, но Спенсер исключает их появление в списке из первых четырех названий, хотя и рассматривает такую возможность в будущем.

«Не думаю, что мы, как индустрия, должны исключать, что игра когда-то будет доступна на любой другой платформе», — говорит Спенсер. «Мы сосредоточены пока на этих четырех играх и набираемся опыта. Над другими франшизами мы не работаем».

Так зачем Microsoft запускать эксклюзивы Xbox на конкурентных платформах? Компания говорит о необходимости развития игрового направления «для обеспечения долгосрочного успеха как для Xbox, так и для отрасли в целом». Благодаря приобретению Activision Blizzard игровой бизнес Microsoft стал больше, чем подразделение Windows, однако бизнес Xbox в целом все еще нуждается в развитии. Продажи консолей Xbox Series S и X от Microsoft отстают от Sony PlayStation 5, и Спенсер ранее признал, что поток подписок на Xbox Game Pass замедляется. Таким образом, доходы от контента могут стать хорошим источником роста.

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