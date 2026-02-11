tradfi
Новости Софт 11.02.2026 comment views icon

Microsoft добавит в Windows 11 запросы на разрешения программ "в стиле смартфонов"

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Microsoft додасть у Windows 11 запити на дозволи програм "в стилі смартфонів”

Microsoft планирует внедрить в Windows 11 запросы разрешений для приложений в стиле смартфонов, чтобы получать согласие пользователя перед доступом программ к чувствительным ресурсам, таким как файлы, камера и микрофон.


Инициативы Windows Baseline Security Mode и User Transparency and Consent означают существенное изменение для операционной системы, которая сейчас работает более чем на 1 миллиарде устройств. Изменения будут внедрять поэтапно — в «тесном партнерстве» с разработчиками, бизнесом и партнерами экосистемы. Microsoft планирует корректировать процесс развертывания и сами механизмы на основе обратной связи. Инженер платформы Windows Логан Айер заявил, что новая модель безопасности вводится в ответ на то, что приложения все чаще переопределяют настройки, устанавливают нежелательное программное обеспечение или даже меняют ключевые элементы Windows без согласия пользователя.

«Так же, как и на своих мобильных телефонах сегодня, пользователи смогут четко видеть, какие приложения имеют доступ к чувствительным ресурсам, в частности файловой системе и таким устройствам, как камера и микрофон. Если они увидят приложение, которое не узнают, то смогут отозвать доступ», — отметил Айер.

После внедрения изменений, связанных с прозрачностью и согласием, Windows будет запрашивать разрешение, когда приложения будут пытаться установить нежелательное ПО или получить доступ к чувствительным ресурсам — так же, как это происходит на смартфонах. Пользователи смогут в любой момент изменить свое решение после предоставления или отклонения доступа. Режим Windows Baseline Security Mode по умолчанию будет включать механизмы целостности во время выполнения, обеспечивая запуск только должным образом подписанных приложений, сервисов и драйверов. В то же время пользователи и IT-администраторы смогут при необходимости выключать эти ограничения для отдельных программ.

Инициатива User Transparency and Consent вводит более согласованный и интуитивный подход к тому, как Windows сообщает о решениях, связанных с безопасностью. Так же, как на смартфоне, Windows теперь будет запрашивать разрешение, когда приложения пытаются получить доступ к чувствительным ресурсам — таким как файлы, камера или микрофон — или когда они пытаются установить другое нежелательное программное обеспечение.


«Пользователи будут иметь прозрачность и контроль согласия в отношении того, как приложения получают доступ к их персональным данным и функциям устройства. Они будут получать четкие запросы на предоставление или отказ в доступе к защищенным данным и аппаратным компонентам, а также смогут отозвать ранее предоставленные разрешения», — говорит Айер.

Эти действия являются частью инициативы Secure Future Initiative (SFI), запущенной в ноябре 2023 года после того, как Совет по обзору кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США охарактеризовал культуру безопасности компании как «недостаточную». Отчет совета был обнародован после взлома Exchange Online, осуществленного китайской хакерской группой Storm-0558, которая в мае 2023 года похитила ключ подписи потребительских сервисов Microsoft и получила масштабный доступ к облачным сервисам компании.

«От приложений и ИИ-агентов также будут ожидать соблюдения более высоких стандартов прозрачности, что обеспечит пользователям и IT-администраторам лучшую видимость их поведения. Эти обновления повышают планку безопасности и конфиденциальности в Windows, в то же время предоставляя больше контроля и уверенности в отношении того, как осуществляется доступ к системе и данным», — добавил Айер.

В рамках этой инициативы Microsoft также объявила о планах защитить входы в Entra ID от атак с внедрением скриптов, полностью отключила все элементы управления ActiveX в приложениях Microsoft 365 и Office 2024 для Windows, а также обновила стандартные настройки безопасности Microsoft 365, заблокировав доступ к файлам SharePoint, OneDrive и Office из-за устаревших протоколов аутентификации.

Источник: BleepingComputer.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Обновление Windows 11 намеренно сломало работу dial-up модемов
Конец эпохи: ЦРУ прекращает публикацию World Factbook после 60 лет
Windows 11 получает новые функции "Блокнот" и Paint, одновременно ломая запуск программ
Microsoft: в 2025 году продажи Xbox упали на треть в 2025 году
Пользователи Microsoft "случайно" переходят на Windows 11 — в предыдущей версии исчезла кнопка отложения обновлений
В Chrome тестируют функцию запуска браузера во время загрузки Windows
Банкомат в Британии требует вход в Windows 7 вместо PIN-кода перед выдачей денег
Microsoft Copilot научился отправлять напоминания: только на смартфон и с вашего разрешения
Obsidian хочет сократить разработку игр до 3-4 лет использованием "старых" технологий
Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций
Windows 11 проиграла всем: тест быстродействия шести ОС Microsoft
Microsoft представила ИИ-чип Maia 200: 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS
Microsoft тестирует "Проводник" Windows 11 с меньшим потреблением памяти и облегченным поиском
Windows нет, а Copilot уже работает: Microsoft теперь активирует ИИ еще до установки ОС
Microsoft тестирует верхнюю панель меню для Windows 11 в стиле macOS
Microsoft закрыла доступ к настройке хранилища в Windows 11 для обычных пользователей
Новая Fable выйдет осенью: видео геймплея и много информации об игре
Microsoft внезапно отозвала премиум-подписку на Fallout 76 у владельцев Xbox
Осторожно: функцию изменения адреса Gmail используют для фишинга
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить