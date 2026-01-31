tradfi
Microsoft тестирует верхнюю панель меню для Windows 11 в стиле macOS

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Microsoft тестує верхню панель меню для Windows 11 у стилі macOS

Microsoft тестирует новую панель меню Command Palette Dock для Windows 11, которая размещается вдоль края экрана и работает как постоянный док. Пока что это лишь эксперимент в составе PowerToys, который может не попасть в релиз.


Эту панель всегда видно на экране и она дает быстрый доступ к командам, инструментам и системной информации. Визуально Command Palette Dock похожа на меню macOS или панели в Linux. По словам менеджера Microsoft Нильса Лауте, док можно поставить сверху, слева, справа или снизу экрана, а его разделы закрепить в начале, в центре или в конце панели. Ее настройки для Windows 11 стандартные: можно менять цвета и темы, переставлять расширения и закреплять панель на любом краю экрана.

Однако панель показывает не только интерфейс. Она может отображать нагрузку на процессор, использование памяти, активность сети и содержать ярлыки для нужных инструментов и команд. Похоже, Microsoft экспериментирует с тем, чтобы собрать в одном месте все то, что опытные пользователи Windows ранее настраивали через сторонние программы.

Отметим, что Command Palette Dock базируется на уже имеющемся инструменте Command Palette, который Microsoft добавила в PowerToys в прошлом году. Тот работает как лаунчер в стиле Spotlight и активируется комбинацией клавиш. Новый док делает функцию постоянной, но это лишь эксперимент на раннем этапе. Разработчики могут собрать прототип самостоятельно, импортировав проект из репозитория PowerToys в Visual Studio.


Как пишет Tech Buzz, для Windows 11 это выглядит как возвращение к постоянным меню-панелям, которые исчезли после Windows 7. Если интерес сообщества будет слабым или отзывы негативным, Microsoft вряд ли примет решение о релизе. Если же фидбек окажется положительным, в Windows 11 может появиться еще один необязательный, но постоянный элемент интерфейса.

Источник: Tech Weez

