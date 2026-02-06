tradfi
Microsoft закрыла доступ к настройке хранилища в Windows 11 для обычных пользователей

Олександр Федоткін

Microsoft закрила доступ до налаштування сховища в Windows 11 для звичайних користувачів

Microsoft без предупреждения усложнила доступ к хранилищу в Windows 11 для обычных юзеров.


Теперь для того чтобы зайти в настройки хранилища необходимы полные права администратора. Это может выглядеть как небольшая корректировка с целью повышения безопасности. Однако также приведет к путанице, поскольку свободный к этому доступ пока требует повышенных прав.

Ожидается, что 10 января Microsoft выпустит очередное обновление безопасности, которое будет содержать ряд новых функций. С этим обновлением страницы настроек хранилища в разделе «Параметры» будут выдавать запрос контроля учетных записей пользователей.

В Microsoft, как сообщает WindowsLatest, отмечают, что эти изменения помогут гарантировать доступ к системным файлам только авторизованным пользователям ОС. Теперь Windows будет отображать запрос контроля учетных записей пользователей при открытии параметров хранилища. 


Windows Central/Mauro Huculak

Теперь пользователи будут видеть запрос при каждой попытке открыть настройки хранилища, что потребует подтверждения прав администратора. Кроме этого обновления будет содержать ряд дополнительных функций и улучшений, среди которых восстановление работы приложений Android на ПК. 

Также Microsoft начнет распространять большое обновление для служб MIDI Windows, включая улучшенную поддержку базовой MIDI 0 и версии 2.0, полную поддержку MIDI 1.0 в WinMM и WinRT со встроенным преобразованием, общие MIDI-порты между приложениями и прочее. Например, те, кто использует сканеры отпечатков пальцев, могут настроить их для работы с Windows Hello, используя расширенные функции безопасности. Кроме этого теперь можно будет управлять функцией Smart App Control без необходимости переустанавливать ОС. 

Новое окно запроса прав администратора вместе с новыми функциями и изменениями уже доступны с обновлением KB5074105, выпущенным 29 января. Однако примечания по обновлению администраторских прав были обнародованы 30 января. В патче, который должен выйти 10 января, будет указываться, что он также включает изменения и исправления из обновления KB5074105. 

Мы писали, что в Nvidia посоветовали геймерам временно удалить январское обновление Windows 11 в январе из-за вызванного им падения FPS и появления артефактов в играх. Тем временем в Microsoft снова переделали меню «Пуск» в Windows 11.

Источник: Windows Central

