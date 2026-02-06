Microsoft закрыла доступ к настройке хранилища в Windows 11 для обычных пользователей

Microsoft без предупреждения усложнила доступ к хранилищу в Windows 11 для обычных юзеров.





Теперь для того чтобы зайти в настройки хранилища необходимы полные права администратора. Это может выглядеть как небольшая корректировка с целью повышения безопасности. Однако также приведет к путанице, поскольку свободный к этому доступ пока требует повышенных прав.

Ожидается, что 10 января Microsoft выпустит очередное обновление безопасности, которое будет содержать ряд новых функций. С этим обновлением страницы настроек хранилища в разделе «Параметры» будут выдавать запрос контроля учетных записей пользователей.

В Microsoft, как сообщает WindowsLatest, отмечают, что эти изменения помогут гарантировать доступ к системным файлам только авторизованным пользователям ОС. Теперь Windows будет отображать запрос контроля учетных записей пользователей при открытии параметров хранилища.





Теперь пользователи будут видеть запрос при каждой попытке открыть настройки хранилища, что потребует подтверждения прав администратора. Кроме этого обновления будет содержать ряд дополнительных функций и улучшений, среди которых восстановление работы приложений Android на ПК.

Также Microsoft начнет распространять большое обновление для служб MIDI Windows, включая улучшенную поддержку базовой MIDI 0 и версии 2.0, полную поддержку MIDI 1.0 в WinMM и WinRT со встроенным преобразованием, общие MIDI-порты между приложениями и прочее. Например, те, кто использует сканеры отпечатков пальцев, могут настроить их для работы с Windows Hello, используя расширенные функции безопасности. Кроме этого теперь можно будет управлять функцией Smart App Control без необходимости переустанавливать ОС.

Новое окно запроса прав администратора вместе с новыми функциями и изменениями уже доступны с обновлением KB5074105, выпущенным 29 января. Однако примечания по обновлению администраторских прав были обнародованы 30 января. В патче, который должен выйти 10 января, будет указываться, что он также включает изменения и исправления из обновления KB5074105.

Источник: Windows Central