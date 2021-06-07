Microsoft говорит, что изображения по запросу «Tank Man» исчезли из поисковика Bing из-за человеческой ошибки





В минувшую пятницу пользователи обнаружили странное поведение поисковой системы Microsoft Bing. Так, при вводе поискового запроса «Tank Man» (фигура человека перед танком во время протестов на площади Тяньаньмэнь в Китае в 1989 году), сервис Bing не выводил результатов поиска по изображениям. Такая проблема наблюдалась в США и некоторых других странах.

Следует отметить, что этот «сбой» в работе поискового сервиса произошёл именно 4 июня – в 32 годовщину событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В том году в Китае проходили студенческие акции протеста. Они начались ещё 15 апреля и продолжались до 4 июня. В конечном итоге китайские власти решили разогнать протесты с применением армии. Для разгона демонстрации использовались автоматчики и танки. На фотографии Tank Man (Неизвестный бунтарь) запечатлён безоружный человек с авоськами, который стоит и в одиночку сдерживает колонну танков. Он блокировал продвижение бронетехники несколько минут, пока его не оттащили.

И 4 июня 2021 года поисковик Microsoft Bing перестал выводить какие-либо изображения по запросу «Tank Man», в том числе оригинальную фотографию, сделанную Джеффом Уайденером. В ответ на запросы журналистов о причинах такого сбоя Microsoft заявила следующее:

«Это произошло из-за случайной человеческой ошибки, и мы активно работаем над ее решением».

Через несколько часов Microsoft устранила сбой и восстановила результаты конкретного поискового запроса «Tank Man». Однако даже после этого общеизвестное изображение Джеффа Уайденера по-прежнему отсутствовало. Тем не менее, добавление упоминания «Tiananmen» или «Tiananmen Square» приводит к появлению ожидаемых результатов. Непонятно, почему Bing придавал большее значение стандартным изображениям танков, чем известному снимку, который ассоциируется с этими событиями.

Источник: The Verge