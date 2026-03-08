Обновление Windows 11 за март 2026 года: 9 новых улучшений, которые невозможно не заметить

Во вторник, 10 марта 2026 года, Microsoft, как ожидается, начнет развертывание очередного обновления Patch Tuesday для Windows 11 в третьем месяце года, сделав доступными некоторые новые функции, изменения, «полировку» интерфейса и улучшения безопасности.





В этом совокупном обновлении компания внедряет новую функцию теста скорости сети через панель задач. Меню «Пуск» получает новую опцию для тех, кто использует учетную запись Microsoft. В настройках камеры теперь можно управлять панорамированием и наклоном, Sysmon становится встроенным инструментом, происходят изменения интерфейса настроек и тому подобное. Windows Central освещает самые важные изменения в обновлении безопасности за март 2026 года для версий Windows 11 25H2 и 24H2, поскольку они идентичны. Microsoft использует технологию Controlled Feature Rollout (CFR) для постепенного развертывания новых улучшений, поэтому может потребоваться время, прежде чем все их увидят.

1. Панель задач с функцией «теста скорости»

Microsoft добавляет новый тест скорости сети, который можно запустить с панели задач. По словам компании, он доступен через контекстное меню значка сети в системном трее или со страниц Wi-Fi или сотовой связи в интерфейсе быстрых настроек. Если выбрать эту опцию, веб-браузер откроет страницу Bing для выполнения теста сети с использованием интернет-соединения, чтобы диагностировать проблемы с подключением и производительностью.

Впрочем, это нельзя назвать полноценной функцией, поскольку это лишь ссылка на инструмент тестирования интернета Bing, который использует инструмент Ookla. Поэтому можно просто открыть speedtest.net для проверки соединения. Еще одно небольшое изменение происходит в меню переполнения. Теперь, когда используется режим не сгруппированных значков на панели задач, приложения с несколькими открытыми окнами больше не будут перемещать все экземпляры в меню переполнения. Вместо этого только окна, которые не помещаются, будут попадать во вторичное меню.

2. Новая опция учетной записи в меню «Пуск»

Меню «Пуск» не получает очередного редизайна, но в нем появляется небольшая корректировка — новая ссылка в меню управления учетной записью, которая указывает на преимущества, связанные с вашей учетной записью Microsoft.





3. Новая поддержка панорамирования и наклона камеры

На странице настроек «Камеры», в свойствах камеры в разделе базовых настроек, Microsoft добавляет новые элементы управления для панорамирования и наклона.

4. Нативная поддержка Sysmon

Sysmon (System Monitor) — это инструмент, который сетевые администраторы использовали для расширения стандартного журналирования. Если обычные журналы Windows сообщают, что процесс запустился, Sysmon показывает, что именно он делал, откуда происходил и с кем взаимодействовал. Долгое время он был частью набора Sysinternals и считался «золотым стандартом» бесплатной телеметрии конечных точек для анализа безопасности. Однако начиная с обновления безопасности за март 2026 года Microsoft делает его встроенным инструментом Windows 11.

Его можно установить непосредственно со страницы «Функции Windows» в Настройках → Система → Дополнительные функции → Другие функции Windows. После установки нужно выполнить команду Sysmon в PowerShell или командной строке. Компания отмечает, что если у вас уже установлена версия Sysmon из пакета Sysinternals, ее нужно удалить перед установкой новой встроенной версии.

5. Новая страница настроек виджетов

Опыт работы с панелью виджетов не меняется, но с мартовским обновлением Microsoft внедряет новую страницу настроек для управления функцией. Ранее для этого использовалось всплывающее диалоговое окно.

6. Поддержка изображений WebP для обоев

Если устанавливать обои вручную, а не использовать автоматические изображения, теперь можно выбирать файлы WebP (.webp) в качестве фоновых изображений. Поддержка доступна во всей системе — как через опцию «Установить как фон» в контекстном меню, так и через страницу настроек фона.

7. Автоматическое включение Quick Machine Recovery в Windows 11 Pro

Функция быстрого восстановление машины было доступно ранее, но по умолчанию она активировалась только в версии Home. Изменение заключается в том, что Microsoft теперь включит ее по умолчанию и в Windows 11 Pro, если устройство не управляется корпоративными политиками.

8. Новые диалоговые окна настроек

В обновлении также обновляются некоторые диалоговые окна в приложении «Настройки», чтобы они соответствовали дизайну Windows 11. Изменения заметны на страницах управления хранилищем и настройками принтера.

9. Изменения в Проводнике файлов

Опция «Извлечь все» теперь активируется и работает не только с ZIP-архивами, но и с другими архивными папками.

Другие изменения

Дополнительные улучшения включают поддержку Emoji версии 16, которая добавляет новые эмодзи: лицо с мешками под глазами, отпечаток пальца, безлистное дерево, корнеплод, арфу, лопату и пятно. В диспетчере задач процесс Windows Search теперь отображает иконку увеличительного стекла вместо заполнителя.

Microsoft также добавляет поддержку Remote Server Administration Tools (RSAT) для устройств ARM64. Компоненты можно установить через Настройки → Система → Дополнительные функции или через Панель управления → Программы → Включить или отключить функции Windows. Для администраторов сетей обновление добавляет первое восстановление входа, интегрированное с Windows Backup для организаций.

Также Windows 11 теперь поддерживает распознавание SID групп и ролей Microsoft Entra ID, что позволяет превращать идентификаторы облачных групп и ролей в понятные имена. Кроме того, обновление продолжает постепенное внедрение сертификатов Secure Boot, срок действия которых истекает в июне 2026 года. Если ваше устройство использует сертификаты 2011 года, они будут заменены на новые, выданные в 2023 году.

Устанавливать сейчас или подождать?

На момент написания этой статьи нет массовых проблем с этим обновлением. Однако ошибки установкии неожиданные баги довольно распространены в совокупных обновлениях. Поэтому рекомендуется сделать резервную копию и, по возможности, подождать несколько недель перед установкой.

