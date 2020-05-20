Microsoft Lists — новый инструмент для повышения продуктивности работы в Teams, SharePoint и Outlook





Microsoft разрабатывает новое бизнес-ориентированное приложение для списков и планирования, призванное дополнить и без того весьма широкий набор сервисов и функций Microsoft 365. Приложение называется Microsoft Lists (не путать с пользовательским планировщиком задач To Do) — это эволюционное развитие SharePoint Lists; релиз запланирован на лето.

Пользователи SharePoint годами используют списки для отслеживания проблем и организации информации, тогда как Microsoft Lists вдобавок ко всему предлагает еще и тесную интеграцию с Microsoft Teams, SharePoint и Outlook.

Microsoft Lists позволит создавать списки с гибкой настройкой внешнего вида и уведомлениями как на основании готовых шаблонов, так и с помощью собственных. С их помощью можно будет эффективно отслеживать отчеты, движение активов, обновления расписаний, контакты, инвентарь и многое другое. И хотя Microsoft Lists станет частью корпоративного мессенджера Microsoft Teams, оно также будет доступно в виде отдельного приложения, с которым можно будет работать в браузере и на мобильном устройстве.

В Microsoft Lists планируется три варианта интерфейса: сетка, галерея и календарь. Основной режим с отображением данных в виде сетки включает в себя строки и столбцы, которые можно настраивать и упорядочивать по своему усмотрению. Режим галерея предназначен главным образом для списков с изображениями, а календарь идеально подойдет для списков с датами.

Еще одна интересная особенность Microsoft Lists — система правил, работающая по аналогии с фильтрами в Outlook. В основе та же модель, что у IFTTT. То есть, можно автоматизировать процесс создания напоминаний и уведомлений, а также обновления значений в списках на основе изменения каких-то показателей.

Кроме того, Microsoft Lists получат интеграцию с платформой Power Platform, включая настраиваемые формы списков Power Apps и рабочие процессы Power Automate.

Источник: The Verge