Microsoft выпустила обновлённую версию приложения To Do, призванного заменить Wunderlist

Корпорация Microsoft существенно доработала приложение для работы с задачами To-Do. В обновлённой версии был изменён дизайн, добавлены опции более гибкой индивидуальной настройки, а также изменилось название с To-Do в To Do.

Большие заголовки из текущей версии приложения уступают место разнообразным фоновым изображениям и цветовым шаблонам, которые могут охватывать всё приложение. Фоны можно настраивать для каждого списка. В приложениях для Android, Windows и Mac стал доступен тёмный режим. Вскоре также выйдет версия приложения iOS 13 – как только Apple выпустит обновление своей мобильной операционной системы в конце этого месяца.

Новая версия приложения To Do призвана заменить Wunderlist, которое Microsoft выкупила, а затем решила закрыть. В компании надеются, что эти новые изменения помогут фанатам Wunderlist перейти на To Do. Загрузить приложение To Do для различных платформ можно с официального сайта проекта.

Источник: The Verge