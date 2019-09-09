Новости
Microsoft выпустила обновлённую версию приложения To Do, призванного заменить Wunderlist

Microsoft выпустила обновлённую версию приложения To Do, призванного заменить Wunderlist

Microsoft выпустила обновлённую версию приложения To Do, призванного заменить Wunderlist


Корпорация Microsoft существенно доработала приложение для работы с задачами To-Do. В обновлённой версии был изменён дизайн, добавлены опции более гибкой индивидуальной настройки, а также изменилось название с To-Do в To Do.

Большие заголовки из текущей версии приложения уступают место разнообразным фоновым изображениям и цветовым шаблонам, которые могут охватывать всё приложение. Фоны можно настраивать для каждого списка. В приложениях для Android, Windows и Mac стал доступен тёмный режим. Вскоре также выйдет версия приложения iOS 13 – как только Apple выпустит обновление своей мобильной операционной системы в конце этого месяца.

Новая версия приложения To Do призвана заменить Wunderlist, которое Microsoft выкупила, а затем решила закрыть. В компании надеются, что эти новые изменения помогут фанатам Wunderlist перейти на To Do. Загрузить приложение To Do для различных платформ можно с официального сайта проекта.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить