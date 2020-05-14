Microsoft начала отказываться от 32-битных версий Windows 10

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Корпорация Microsoft начинает процесс отказа от использования 32-битных версий операционной системы Windows 10. Начиная с релиза Windows 10 версии 2004, компания больше не предлагает 32-битную редакцию. Данная сборка уже доступна разработчикам и OEM сборщикам компьютерных систем. Соответствующие изменения зафиксированы в документации, описывающей минимальные системные требования.

Фактически, данное изменение не затронет существующие компьютеры, на которых уже установлены 32-битные версии ОС. Кроме того, Microsoft заявляет, что она всё ещё намерена предлагать 32-битные сборки через другие каналы распространения. Это означает, что заинтересованные пользователи всё ещё могут купить розничную копию Windows 10 и использовать её для установки 32-разрядной версии. Тем не менее, решение Microsoft ознаменовало начало долгого пути по отказу от 32-битных вычислении.

Отказ от 32-битных версий на новых ПК не должен существенно повлиять на конечных потребителей. Современные процессоры являются 64-битными, спроса на 32-битные чипы и компьютеры практически не существует.

Источник: neowin