Microsoft начала отсеивать старые неподдерживаемые компьютеры из программы тестирования Windows 11





Как сообщалось ранее, корпорация Microsoft намерена ограничить возможность полноценного использования новой операционной системы Windows 11 на старых компьютерах. А теперь стало известно, что компания начала исключать из своей программы тестирования Windows Insider компьютеры, которые не подходят для обновления до Windows 11. Те пользователи, которые ранее участвовали в тестировании Windows 11 на компьютере, не соответствующем минимальным требованиям к оборудованию, получат сообщение в Центре обновления Windows с предупреждением о том, что им необходимо переустановить Windows 10.

«Ваш компьютер не соответствует минимальным требованиям к оборудованию для Windows 11. Ваше устройство не имеет права участвовать в Windows Insider Program для Windows 11. Пожалуйста, установите Windows 10, чтобы участвовать в Windows Insider Program в Release Preview Channel».

Тестировщики Windows 11 в каналах Dev и Beta начали получать сообщения о несовместимых компьютерах на этой неделе. Ранее Microsoft предупреждала, что это может произойти в начале этапа бета-тестирования Windows 11. Вместе с тем, тестировщики Windows 11, которые использовали ОС на неподдерживаемом оборудовании, в дальнейшем всё же смогут использовать новую ОС на своих системах. Но для этого им потребуется загрузить ISO-файл финальной версии и установить её с нуля. Хотя Microsoft предупредила, что такие устройства не будут иметь права на получение обновлений Windows, включая исправления проблем с безопасностью.

Microsoft has now dropped ineligible systems from the Insider program and tells them to install Windows 10. pic.twitter.com/zfALanmcuq — BetaWiki (@BetaWiki) August 31, 2021

Основной причиной отсечения более старых компьютеров от возможности полноценного использования Windows 11 называются вопросы безопасности. Новая ОС поднимает базовый уровень безопасности до уровня процессора. Microsoft намерена поддержать Trusted Platform Module (TPM), UEFI Secure Boot и методы обеспечения безопасности на основе виртуализации. Эти средства могут быть недоступны на старых компьютерах.

Официальный выход новой операционной системы Windows 11 запланирован на 5 октября 2021 года. До тех пор Microsoft продолжит выпускать новые сборки для тестировщиков. Интеграция с Android-приложениями не будет доступна на момент выхода ОС, но участники программы Windows Insider получат доступ к этой возможности в ближайшие месяцы.

Владельцам старых компьютерных систем рекомендуется и далее использовать операционную систему Windows 10. Она будет поддерживаться до 2025 года.

Источник: The Verge