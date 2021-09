Microsoft начала отсеивать старые неподдерживаемые компьютеры из программы тестирования Windows 11

Как сообщалось ранее, корпорация Microsoft намерена ограничить возможность полноценного использования новой операционной системы Windows 11 на старых компьютерах. А теперь стало известно, что компания начала исключать из своей программы тестирования Windows Insider компьютеры, которые не подходят для обновления до Windows 11. Те пользователи, которые ранее участвовали в тестировании Windows 11 на компьютере, не соответствующем минимальным требованиям к оборудованию, получат сообщение в Центре обновления Windows с предупреждением о том, что им необходимо переустановить Windows 10.

Тестировщики Windows 11 в каналах Dev и Beta начали получать сообщения о несовместимых компьютерах на этой неделе. Ранее Microsoft предупреждала, что это может произойти в начале этапа бета-тестирования Windows 11. Вместе с тем, тестировщики Windows 11, которые использовали ОС на неподдерживаемом оборудовании, в дальнейшем всё же смогут использовать новую ОС на своих системах. Но для этого им потребуется загрузить ISO-файл финальной версии и установить её с нуля. Хотя Microsoft предупредила, что такие устройства не будут иметь права на получение обновлений Windows, включая исправления проблем с безопасностью.

