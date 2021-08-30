Microsoft отключит обновления Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами





Недавно мы сообщали, что владельцы старых компьютеров смогут установить на свои устройства новую операционную систему Windows 11. Но такая установка будет невозможна в режиме обновления – пользователям потребуется загрузить ISO-файл и самостоятельно установить операционную систему с нуля. Но это не единственное ограничение, связанное с использованием Windows 11 на старых компьютерах.

Microsoft дополнительно уточнила, что официально неподдерживаемые компьютеры с Windows 11 не будут иметь права на получение обновлений Windows. Более того, даже обновления безопасности и драйверов могут быть приостановлены для таких систем.

Это очень странное заявление со стороны Microsoft. Ранее компания неоднократно выпускала критические обновления безопасности для старых операционных систем, для которых уже закончился цикл поддержки. Вероятно, Microsoft стремится снять с себя ответственность за техническую поддержку любой возможной конфигурации, чтобы избежать потенциальных юридических проблем в будущем. Иными словами, лучше недообещать и перевыполнить, чем наоборот. Но также возможно, что Microsoft действительно намерена отказаться от выпуска исправлений в какой-то момент в будущем. Пока что Microsoft отказалась от дальнейших разъяснений по этому поводу.

Это ограничение затрагивает не только обновления безопасности, но и вопросы комфорта использования компьютера. Речь идёт об автоматическом обновлении драйверов, которое больше не требует внимания со стороны пользователя. Операционная система самостоятельно находит новые драйверы, загружает и устанавливает их. Если в Windows 11 не будет автоматического обновления драйверов на старых компьютерах (с процессорами, более ранними, чем Intel 8-го поколения), то пользователям таких устройств предстоит самостоятельно заходить на сайты производителей комплектующих, проверять наличие новых драйверов, вручную загружать и устанавливать их. Windows 10 отучила многих пользователей выполнять такие рутинные операции, даже использующих старые конфигурации.

Аналогичные неудобства может доставлять и обновление Windows 11 при выходе крупных обновлений с новыми функциями. Владельцам старых систем для установки такого обновления потребуется загрузить ISO-файл с новой версией ОС и вручную установить её с нуля. А после этого потребуется заново настраивать систему, устанавливая нужные программы и восстанавливая данные из архивов.

Таким образом, использование Windows 11 на старых компьютерах останется возможным для тех пользователей, кому это действительно нужно. Но долгосрочное использование такой системы может быть не очень комфортным.

Источник: The Verge