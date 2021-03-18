Microsoft начала тестировать функцию Auto HDR в Windows 10

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Наряду с версий Auto HDR для Windows софтверный гигант тестирует новый вид Проводника и прочие новшества.

Microsoft планирует добавить функцию Auto HDR, дебютировавшую на консолях Xbox Series X|S, в более чем 1000 игр для ПК — ее предварительная версия вошла в недавнюю сборку Windows 10 (версии 21337), доступную для участников Windows Insider.

Функция Auto HDR добавит поддержку расширенного динамического диапазона (HDR) в большое число SDR игр с DirectX 11 и DirectX 12. Разумеется, для работы функции также понадобится монитор с поддержкой HDR.

Функциональность активируется автоматически, если монитор с поддержкой HDR настроен соответствующим образом. Однако предусмотрен и ручной режим — переключатель находится в меню настроек («Система»/«Экран»/«Настройки Windows HD Color»). Отдельно предусмотрен режим разделенного экрана для сравнения картинки в HDR и SDR, он активируется с помощью командной строки.

Пока что Auto HDR работает в тестовом режиме и не все топовые игры с DirectX 11/12 поддерживают новую функцию. Но Microsoft продолжает работать над оптимизацией производительности и исправлением некоторых проблем. В то же время разработчики признают, что Auto HDR действительно требует определенной вычислительной мощности графического процессора.

Наряду с Auto HDR, которая все еще дорабатывается, в новейшей тестовой сборке Windows 10 есть ряд улучшений в Virtual Desktop, новый вид Проводника, и парочка изменений в стандартных приложениях вроде Блокнота.

В Windows 10 вскоре появятся настраиваемые фоны для каждого виртуального рабочего стола с возможностью простого изменения порядка рабочих столов. Microsoft также добавляет дополнительные отступы между элементами в Проводнике. Теперь наряду с классическим режимом есть компактный, тогда как новый вид немного оптимизирован для сенсорного управления.

Блокнот получил новую иконку и будет обновлен через Microsoft Store. Microsoft также обновляет другие стандартные приложения Windows 10, включая Windows Terminal и Power Automate Desktop.