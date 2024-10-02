Microsoft Office 2024: новый выпуск с улучшениями для Word, Excel, PowerPoint и Outlook — от $149,99 (3899 грн)

Microsoft выпустила новую версию Office, разработанную для людей, которые не хотят подписываться на Microsoft 365. Отдельный выпуск Microsoft Office 2024 теперь доступен как для потребителей, так и для малого бизнеса. Он включает в себя программы Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook для Mac и ПК.

Office 2024 содержит много обновлений, которые Microsoft предоставила подписчикам Microsoft 365 в течение последних нескольких лет. Последний раз Microsoft выпустила отдельную версию Office в 2021 году, а эта новая версия включает совершенствование основных программ, а также изменения в доступности и интерфейсе пользователя.

Office 2024 имеет новую стандартную тему на базе Fluent Design, которая соответствует визуальным изменениям в Windows 11. Microsoft также добавила улучшения, ориентированные на доступность.

Наибольшие изменения в Office 2024 можно найти в программах Excel, PowerPoint и Outlook. Microsoft добавила новые функции в Excel для использования текста и массивов в рабочих листах, а также новую функцию IMAGE, которая может получать изображения из интернета. Excel 2024 теперь также может ссылаться на динамические массивы в диаграммах, которые могут автоматически обновляться, а не фиксироваться для заданных точек данных. Microsoft утверждает, что общую скорость и стабильность Excel 2024 также улучшили.

В PowerPoint Microsoft добавила функцию камео, позволяющую вставлять живую трансляцию камеры в слайды. В программе также есть новая функция звукозаписи, которая включает функции записи дикторского текста, анимации, переходов и рукописного ввода. Вместе с тем можно добавлять субтитры к видео и аудиофайлам в слайдах, делая презентации намного доступнее.

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В Outlook 2024 усовершенствован поиск, добавлено больше параметров для встреч, в частности возможность автоматически сокращать их. Пользователи Mac также могут настроить жесты пальца влево и вправо в Outlook.

В Word, Excel и PowerPoint теперь можно легко вставлять изображения с мобильного устройства Android, и Microsoft поддерживает версию 1.4 формата OpenDocument (ODF), которая включает ряд новых усовершенствований. В Word и PowerPoint также есть возможность ставить «нравится» и реагировать на комментарии в документах.

Пользователи Word 2024 смогут восстановить сеанс в случае сбоя ПК — программа автоматически откроет все ранее открытые документы после отключения энергии, системного сбоя или неожиданного завершения работы самой Word. Пользователи OneNote 2024 получат доступ к новым возможностям рукописного ввода и рисования.

Microsoft говорит, что Office 2024 потребует учетной записи Microsoft и подключения к интернету. Новый пакет будет работать на Windows 10 и 11, а также на трех последних версиях macOS.

Office 2024 предлагается в двух разных версиях. Office Home 2024 по цене $149,99 (3899 грн для Украины) содержит Word, Excel, PowerPoint и OneNote для ПК или Mac. Если нужно иметь Outlook, нужно будет приобрести версию Office Home and Business 2024 за $249,99 (9999 грн). Она также включает права на использование программ в коммерческих целях.

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Источник: The Verge

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