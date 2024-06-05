Microsoft открыла бета-тест Windows 10 для «новых функций» — несмотря на то, что прекратит поддержку ОС в 2025 году

Microsoft намерена прекратить поддержку ОС Windows 10 с 14 октября 2025 года и стимулирует пользователей переходить на актуальную версию Windows 11. Однако сейчас компания делает необычный шаг, открывая свою бета-программу для Windows 10, чтобы протестировать новые функции и усовершенствования.

Windows 10 уже получила функцию AI Copilot, которая изначально была эксклюзивной для Windows 11, и вполне может вскоре получить другие функции.

«Чтобы внедрить новые функции и улучшить Windows 10 так, как это необходимо, нам нужно место для активной разработки функций с помощью Windows Insider», — объясняет команда Microsoft Windows Insider в заметке в блоге. «Поэтому сегодня мы открываем бета-канал для Windows Insider, которые сейчас используют Windows 10».

Microsoft не раскрыла, какие дополнительные функции Windows 10 она планирует тестировать в дальнейшем, но участники Windows Insider могут подключиться к бета-каналу, чтобы получить их раньше. Важно то, что дата прекращения поддержки Windows 10 14 октября 2025 года все еще остается неизменной.

Напомним, еще в прошлом году Microsoft заявляла, что завершила работу с основными обновлениями Windows 10. Но впоследствии компания изменила подход, чтобы добавить больше функций в ОС. Microsoft описывает это изменение как способ «убедиться, что каждый может получить максимальную отдачу от своего текущего ПК с Windows».

Источник: The Verge

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.