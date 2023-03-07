Microsoft Outlook для Apple Mac стал бесплатным

6 марта Microsoft Outlook для Mac стал бесплатным в Apple App Store. Пользователям больше не нужна подписка на Microsoft 365 или лицензия Office для его использования. Этот неожиданный шаг совпадает со стремлением Microsoft сделать почтовый клиент Outlook для настольных компьютеров Windows более веб-ориентированным.

Outlook для Mac включает поддержку учетных записей Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo и любого поставщика услуг электронной почты с поддержкой IMAP. В 2020 году Microsoft переработала свой почтовый клиент для Mac, добавив пользовательский интерфейс, оптимизированный к актуальному дизайну macOS.

Outlook для компьютеров Apple оптимизирован для чипов M1 и M2, имеет виджет для записей календаря и встроенную поддержку центра уведомлений. Клиент поддерживает совместную работу – вы можете продолжить выполнение задачи с того места, где остановились на другом устройстве Apple.

Microsoft обещает добавить опцию быстрого просмотра записи календаря в основном приложении Outlook для Mac. Производитель программного обеспечения также планирует поддерживать возможности Apple Focus с помощью новых профилей Outlook, которые появятся в ближайшее время.

«Нам предстоит еще многое сделать, и мы будем рады добавить в Outlook для Mac множество других функций, — говорит Джереми Пердью, менеджер продукта. «Мы перестраиваем Outlook для Mac с нуля, чтобы он стал быстрее, надежнее и стал Outlook для всех».

Стремление Microsoft сделать Outlook для Mac бесплатным происходит как раз в тот момент, когда компания находится в процессе редизайна приложения Outlook для Windows. Microsoft уже почти год тестирует новую веб-версию Outlook и планирует объединить приложение Windows Mail и Outlook для Windows в одном почтовом клиенте (веб-приложения для Mac пока не планируется). Новое приложение One Outlook по сути представляет собой прогрессивный интерфейс Outlook.com. Как и Outlook для Mac, этот новый клиент также будет бесплатным и будет поддерживать множество поставщиков электронной почты.

Источник: The Verge