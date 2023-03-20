Microsoft планирует уже в 2024 году запустить магазин мобильных игр Xbox, чтобы конкурировать с Apple и Google

Корпорация Microsoft намерена запустить новый магазин приложений с играми для смартфонов на базе Android и iOS. Это произойдёт уже в следующем году, если регулирующие органы одобрят сделку по приобретению Activision Blizzard за $68,7 млрд. Такое заявление сделал глава направления Xbox Фил Спенсер во время проведения конференции Game Developers Conference.

Ожидается, что новые правила, требующие от Apple и Google открыть свои мобильные платформы для магазинов приложений, принадлежащих и управляемых другими компаниями, вступят в силу с марта 2024 года в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках.

«Мы хотим быть в состоянии предлагать Xbox и контент как от нас, так и от наших сторонних партнеров на любом экране, где кто-то захочет играть», — сказал Фил Спенсер.

Он добавил, что сейчас это невозможно сделать на мобильных устройствах, но компания хочет «построить мир», в котором «такие устройства будут открыты».

В настоящее время Microsoft борется с регулирующими органами в США, Европе и Великобритании, которые обеспокоены потенциальным влиянием на конкуренцию сделки по покупке Activision Blizzard. Ярым противником сделки выступает компания Sony. Однако Спенсер утверждает, сделка может усилить конкуренцию на «крупнейшей платформе, на которой люди играют» – смартфонах. Сейчас на этом рынке царит «дуополия» в отношении распространения игр и других приложений. Грядущий Закон о цифровых рынках позволит исправить эту ситуацию и откроет дополнительные возможности для других компаний.

Спенсер заявил, что проблематично точно спрогнозировать, когда Microsoft сможет запустить свой собственный магазин приложений. Но он отметил, что компания будет «довольно тривиально» адаптировать свои приложения Xbox и Game Pass для продажи игр и подписок на мобильных устройствах. Нынешняя нехватка мобильных игр у Microsoft была «очевидной брешью в наших возможностях», которую нужно было заполнить при помощи Activision Blizzard, добавил Спенсер.

По его словам, такие популярные игры, как Call of Duty Mobile, Diablo Immortal и Candy Crush Saga, а также другие, находящиеся в разработке, будут иметь «критическое значение» для привлечения игроков с торговых площадок Apple и Google в мобильный магазин Xbox.

Microsoft и Apple на протяжении многих лет спорят о том, как на iPhone работает облачный игровой сервис, являющийся частью Xbox Game Pass. Microsoft утверждает, что правила Apple App Store ограничивают ее возможность предлагать облачные игры через одно приложение, которое изначально работает на iPhone. Вместо этого Apple вынуждает пользователей получать доступ к сервису через браузер, что вызывает снижение производительности. Apple отрицает, что блокирует облачные игровые приложения, однако правила App Store требуют, чтобы поставщики размещали каждую игру в App Store отдельно.

Источник: FT