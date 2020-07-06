В июле раскроют подробности о двух играх для Xbox Series X: Everwild и новой RPG от Obsidian Entertainment

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В июле будет проходить мероприятие, посвящённое выходу игр для грядущей консоли Microsoft Xbox Series X. При этом инсайдер Klobrille, известный точностью своих прогнозов относительно проектов Xbox Game Studios, уже рассказал о некоторых из этих игр.

В частности, игрокам расскажут подробности об игре Everwild, которую разрабатывает студия Rare. Напомним, этот проект был анонсирован в конце прошлого года, его события разворачиваются в уникальном магическом мире. И на предстоящем мероприятии разработчики наконец раскроют подробности.

Вторым проектом, о котором расскажут в рамках мероприятия, станет новая ролевая игра от Obsidian Entertainment. Напомним, эта студия стала частью Xbox Game Studios в ноябре 2018 года. Об этой игре пока ничего не известно.

Июльское мероприятие Xbox Series X станет частью серии событий Xbox 20/20, которые призваны предоставить дополнительную и наиболее актуальную информацию о консоли следующего поколения, играх, работе Xbox Game Studios, Game Pass и xCloud. Подобные мероприятия должны проходить ежемесячно. Первое событие из серии Xbox 20/20 имело место 7 мая. Следующее мероприятие под названием Xbox Games Showcase запланировано на 23 июля (в 19:00 по киевскому времени).

Источник: wccftech