В июле раскроют подробности о двух играх для Xbox Series X: Everwild и новой RPG от Obsidian Entertainment

В июле будет проходить мероприятие, посвящённое выходу игр для грядущей консоли Microsoft Xbox Series X. При этом инсайдер Klobrille, известный точностью своих прогнозов относительно проектов Xbox Game Studios, уже рассказал о некоторых из этих игр.

В частности, игрокам расскажут подробности об игре Everwild, которую разрабатывает студия Rare. Напомним, этот проект был анонсирован в конце прошлого года, его события разворачиваются в уникальном магическом мире. И на предстоящем мероприятии разработчики наконец раскроют подробности.

Вторым проектом, о котором расскажут в рамках мероприятия, станет новая ролевая игра от Obsidian Entertainment. Напомним, эта студия стала частью Xbox Game Studios в ноябре 2018 года. Об этой игре пока ничего не известно.

