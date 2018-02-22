Microsoft предлагает купить новейший планшет Surface Pro со скидкой в $200

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Компания Microsoft предлагает весьма щедрую скидку — целых $200 — на свой новейший гибридный планшет Surface Pro, представленный в мае прошлого года. Сразу оговорим, что скидка действует только при условии покупки устройства в фирменном онлайновом магазине Microsoft. Кроме того, это временное предложение, срок действия которого истекает уже в эту субботу (24 февраля).

По сниженной на $200 от первоначальной цене предлагаются две конфигурации устройства: версия с процессором Core i5, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в $799, а вариант с процессором Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — $1099.

Напомним, что Microsoft Surface Pro является преемником модели Surface Pro 4, вышедшей в 2015 году и подверженной проблеме «Flickergate», о которой мы недавно рассказывали.

Источник: Microsoft