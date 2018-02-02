Flickergate: Владельцы Microsoft Surface Pro 4 на время кладут планшеты в морозилки, чтобы решить проблему мерцания экрана

О том, что неработающие микрофоны в смартфонах можно легко чинить простым продуванием громкоговорителя или других его частей, мы уже наслышаны. По крайней мере, этот весьма необычный способ ранее доказал свою эффективность на примере моделей Samsung Galaxy S8/S8+ и Note8, а также Google Pixel 2 и Pixel 2 XL. Теперь стало известно о еще одном оригинальном подходе к решению проблем с техникой.

Сотни владельцев планшетных компьютеров Microsoft Surface Pro 4 столкнулись с проблемой заметного мерцания экранов устройств. Проблема даже получила собственное название Flickergate и веб-сайт, где сказано, что к настоящему моменту более 1800 пользователей столкнулись с этой неприятностью. Справедливости ради отметим, что это давняя проблема – соответствующая тема, посвященная ее обсуждению, была создана на форуме техподдержки Microsoft больше года назад.

В сообщении The Verge представитель Microsoft подтвердил, что компания знает о проблеме с мерцанием экрана Microsoft Surface Pro 4 и внимательно рассматривает каждую жалобу. Он также порекомендовал пользователям, столкнувшийся с этой проблемой, обращаться за помощью в службу техподдержки Microsoft.

Очевидно, что сама проблема с мерцанием экрана является аппаратной и никакими обновлениями прошивки ее не решить. По словам пользователей, которые с ней столкнулись, экран начинает мерцать нагрева устройства во время интенсивного использования.

Сообщается, что на данный момент проблема затрагивает примерно 1% всех устройств Surface Pro 4.

Производитель без проблем производит замену таких устройств по гарантии. Но штука в том, что проблема чаще всего начинает проявляться уже после истечения гарантийного срока. Некоторые пользователи сообщали, что им ремонт обошелся в солидные $800, хотя в официальном прейскуранте Microsoft за замену экрана указывается почти вдвое меньшая сумма – $450.

Между тем, смышленые пользователи нашли выход из ситуации – положить устройство на некоторое время в морозилку, чтобы оно остыло. Один из пользователей написал, что после 10 минут в морозилке планшет проработал нормально около полутора часа. Другое пользователь снял короткое видео, чтобы показать действенность этого метода – спустя некоторое время экран действительно перестает мерцать. Правда, тут надо понимать, что такого рода «закалки» холодом не пойдут на пользу аккумулятору устройства.

Различные сообщения о проблемах с Surface Pro 4 начали массово появляться после того, как организация Consumer Reports обновила свою позицию и перестала рекомендовать приобретать любые ноутбуки и планшеты, выпущенные под брендом Microsoft Surface, посчитав их менее надежными, чем остальная техника.

Источник пишет, что юридическая фирма Migliaccio & Rathod LLP, которая ранее выиграла суд против Lenovo по делу о дефектных ноутбуках, изучает жалобы, касающиеся батарей Surface Pro 3 и экранов Surface Pro 4. Пока неясно, будет ли подан хоть один коллективный иск против Microsoft, но пользователям как-то решать проблему и самостоятельно решить ее будет проблематично, учитывая то, что все без исключения устройства Surface, если ориентироваться на iFixit, практически не пригодны к ремонту.

Источник: The Verge