Microsoft предоставит пользователям возможность делать чистую установку Windows 10 из облака

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Вскоре о переустановке Windows с физического носителя, содержащем копию ОС, можно будет окончательно забыть. Переустанавливать систему на ПК можно будет прямиком из облака. Соответствующая возможность была добавлена разработчиками в последней тестовой сборке Windows 10 Insider Preview Build 18970, доступной пока только участникам из раннего круга доступа Fast Ring.

В соответствующем пресс-релизе говорится, что это было одной из самых наиболее часто запрашиваемых пользователями функций.

«Мы слышали отзывы о том, что некоторые из вас [пользователей] предпочли бы использовать высокоскоростное подключение к Интернету, чтобы ускорить этот процесс, просто загрузив Windows», — говорится в официальном сообщении разработчиков.

Если воспользоваться функцией, все установленные до этого пользовательские приложения будут удалены, а Windows установит ту же версию системы, что была до этого. При этом в процессе потребуется загрузить не менее 2,86 ГБ установочных файлов. Личные данные можно сохранить, либо стереть все, предварительно отметив пункт «Удалить все».

Как отмечалось выше, пока функция переустановки ОС из облака доступна только в версии Insider Preview, но вскоре она должна появиться в пользовательской версии наряду с новым планшетным режимом.

Источник: Windows Blogs