Microsoft разрабатывает новый планшетный режим для Windows 10





Корпорация Microsoft планирует изменить опыт взаимодействия пользователя с Windows 10 при работе с конвертируемыми ПК 2-в-1, и компания уже начала тестировать новый дизайн интерфейса. При этом новый планшетный режим получит пользовательский интерфейс, более похожий на существующий дизайн рабочего стола.

В настоящее время Windows 10 обеспечивает более оптимизированный для планшета пользовательский интерфейс, когда убираются значки панели задач и выводится полноэкранное меню «Пуск». Он активируется, когда устройство автоматически переключается в «режим планшета». Теперь же Microsoft возвращает некоторые из этих изменений, сохраняя оптимизированные для сенсорного ввода элементы для ПК 2-в-1.

В новой версии планшетного режима рабочий стол будет оставаться в режиме полного обзора с видимыми значками на панели задач и увеличенным интервалом между ними. При этом окно поиска свернётся в значок, а сенсорная клавиатура будет появляться, когда пользователь нажмёт на текстовое поле. Проводник также переключится в режим, оптимизированный для сенсорного ввода.

На текущий момент новую версию планшетного режима могут опробовать участники программы Windows Insiders. Обновлённый режим находится в статусе бета-версии, и на основании отзывов пользователей он ещё может измениться. По задумке разработчиков, обновлённый планшетный режим будет активироваться автоматически при отключении клавиатуры от устройства, такого как Surface Pro. Вместе с тем, Microsoft подтвердила, что отдельный «режим планшета» останется в системе, но его придётся включить вручную.

Источник: The Verge