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Microsoft разрабатывает новый планшетный режим для Windows 10

Microsoft разрабатывает новый планшетный режим для Windows 10

Microsoft разрабатывает новый планшетный режим для Windows 10


Корпорация Microsoft планирует изменить опыт взаимодействия пользователя с Windows 10 при работе с конвертируемыми ПК 2-в-1, и компания уже начала тестировать новый дизайн интерфейса. При этом новый планшетный режим получит пользовательский интерфейс, более похожий на существующий дизайн рабочего стола.

В настоящее время Windows 10 обеспечивает более оптимизированный для планшета пользовательский интерфейс, когда убираются значки панели задач и выводится полноэкранное меню «Пуск». Он активируется, когда устройство автоматически переключается в «режим планшета». Теперь же Microsoft возвращает некоторые из этих изменений, сохраняя оптимизированные для сенсорного ввода элементы для ПК 2-в-1.

В новой версии планшетного режима рабочий стол будет оставаться в режиме полного обзора с видимыми значками на панели задач и увеличенным интервалом между ними. При этом окно поиска свернётся в значок, а сенсорная клавиатура будет появляться, когда пользователь нажмёт на текстовое поле. Проводник также переключится в режим, оптимизированный для сенсорного ввода.

На текущий момент новую версию планшетного режима могут опробовать участники программы Windows Insiders. Обновлённый режим находится в статусе бета-версии, и на основании отзывов пользователей он ещё может измениться. По задумке разработчиков, обновлённый планшетный режим будет активироваться автоматически при отключении клавиатуры от устройства, такого как Surface Pro. Вместе с тем, Microsoft подтвердила, что отдельный «режим планшета» останется в системе, но его придётся включить вручную.

Источник: The Verge

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