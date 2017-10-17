Microsoft представила новый Surface Book 2 в двух версиях с дисплеями диагональю 13,5 и 15 дюймов

Сегодня, одновременно с выпуском обновления операционной системы Windows 10 Fall Creators Update и гарнитур на базе платформы Windows Mixed Reality корпорация Microsoft также представила и новый ноутбук Surface Book 2. Новинка доступна в виде нескольких модификаций.

Новая версия Microsoft Surface Book 2 предлагается с 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3000×2000 точек. Плотность размещения пикселей составляет 267 PPI. Базовая конфигурация включает 2-ядерный процессор Intel Сore i5-7300U (седьмого поколения) и 8 ГБ оперативной памяти. Дополнительно пользователи имеют возможность выбора 4-ядерного чипа Core i7-8650U (восьмого поколения), 16 ГБ ОЗУ и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 с 6 ГБ памяти. Ёмкость твердотельного накопителя может составлять 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Дополнительно Microsoft предложила увеличенную модификацию Surface Book 2 с 15-дюймовым дисплеем, обладающим разрешением 3240×2160 точек (плотность размещения пикселей 260 PPI). В данном случае изначально предлагаются процессор Intel Core i7-8650U, 16 ГБ оперативной памяти и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти. Ёмкость накопителя также может составлять 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Microsoft заявляет, что 15-дюймовый ноутбук Surface Book 2 в 5 раз превосходит в плане производительности оригинальную модель 2-летней давности.

Общими для обеих моделей являются наличие 8-мегапиксельной камеры на задней панели и 5-мегапиксельного модуля на лицевой панели, слота для карты памяти SD, двух портов USB-A и одного порта USB-C, клавиатуры с подсветкой, обладающей ходом клавиш 1,55 мм. Заявлена поддержка Windows Hello. Продолжительность автономной работы достигает 17 часов для режима ноутбука и 5 часов для режима планшета.

Новый ноутбук Microsoft Surface Book 2 поступит в продажу 16 ноября, а предварительные заказы можно будет разместить с 9 ноября. Цена стартовой конфигурации с 13,5-дюймовым дисплеем составляет $1499. За версию с более производительным процессором и дискретной видеокартой предстоит заплатить уже $1999. Цена 15-дюймовой модификации начинается с отметки $2499.

Источник: The Verge, Neowin