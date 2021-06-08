Microsoft приостанавливает выпуск предварительных сборок Windows 10 — до анонса «следующего поколения Windows»

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7 июня Microsoft выпустила очередную сборку тестовую Windows 10 версии 21390.1000, являющуюся еще одним кумулятивным обновлением без каких-либо новых функций и важных исправлений. Но интересно другое — в ближайшие несколько недель других обновлений, кроме вот таких вот сервисных, не планируется.

Совершенно очевидно, что это изменение связано с предстоящим крупным мероприятием, посвященным новому поколению Windows. Предположительно, таким образом Microsoft хочет избежать нежелательных утечек подробностей о готовящемся обновлении Windows, которое станет одним из самых масштабных за последние 10 лет. Это также может означать, что ранее просочившиеся в сеть детали касательно нового «скругленного» дизайна, могут не соответствовать действительности, или быть не полностью точны. Иначе к чему эта повышенная секретность?

В сети вовсю циркулируют слухи, что Microsoft готовится к внесению более существенных изменений по части брендинга Windows и это «следующее поколение Windows» в итоге может оказаться Windows 11, хотя на момент запуска Windows 10 в июле 2015 года нам говорили, что «десятка» станет последней версией Windows и дальше будут выходить только крупные обновления.

Что примечательно, на страничке поддержки Windows 10 обновили сроки — она истекает 14 октября 2025 года.

Презентация «следующего поколения Windows» пройдет 24 июня в 18:00 по киевскому времени.