Microsoft продлевает бесплатную поддержку Windows 10 еще на год — но есть условия

С октября этого года поддержка обновлений безопасности Windows 10 становится платной. Microsoft добавляет две возможности, чтобы избежать этого и получать обновления до 13 октября 2026 года.

В любом случае, в этом году Windows 10 лишится обновления функций. Но платы в размере $30 за год расширенных обновлений безопасности можно будет избежать, если использовать службу резервного копирования Windows Backup для синхронизации настроек с OneDrive. Также можно использовать для этого 1000 баллов Microsoft Rewards.

До 15 октября 2025 года пользователям нужно воспользоваться одним из трех вышеперечисленных вариантов или же прекратить получать важные обновления безопасности и стабильности. С другой стороны, ситуация не такая уж драматическая. Microsoft продолжит обновлять бесплатный антивирус Defender для Windows 10 до октября 2028 года. Первая линия защиты от таких вещей, как вирусы, трояны и шпионские программы все еще будет работать, но без обновлений самой системы, которые бывают необходимы для противостояния новым угрозам. Также программы Microsoft 365 продолжат получать обновления функций до августа 2026 года, а исправления безопасности — до октября 2028 года.

Со вчерашнего дня Microsoft позволяет пользователям зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности и выбрать из перечисленных вариантов. Фактически новые варианты означают, что многие смогут получать обновления безопасности без дополнительных затрат или ограничений. Если же не воспользоваться ни одной возможностью, некоторым понадобится обновить ПК до совместимого с Windows 11 — это значительно дороже, чем $30.

Это первый случай, когда Microsoft открыла программу расширенных обновлений безопасности для обычных пользователей. Ранее она была доступна только для бизнес-клиентов. Обновления безопасности будут действовать с 15 октября 2025 года по 13 октября 2026 года.

Источники: Microsoft, PC World, Windows Report