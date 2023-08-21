Microsoft расширила поддержку .RAR в тестовой Windows 11 — релиз не за горами

Microsoft анонсировала выход сборок Windows 11 Insider Preview Build 22621.2199 и 22631.2199 (Beta). Что нового?

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Build 22631.2199 = развертывание новых функций.

Build 22621.2199 = новые функции отключены по умолчанию.

Встроенная поддержка чтения форматов архивов

.tar

.tar.gz

.tar.bz2

.tar.zst

.tar.xz

.tgz

.tbz2

.tzst

.txz

.rar

.7z

Особенно интересно отметить появление нативной поддержки формата .RAR. Через 28 лет после появления WinRAR и 25 лет встроенной поддержки архивов *.zip Windows сможет открывать и распаковывать архивы RAR без необходимости установки сторонних программ. Компания WinRAR, главный популяризатор формата — поделилась мемом на тему.

Меню «Пуск»

Для файлов, которые не имеют расширенных миниатюр, больше не будет отображаться пустая область предварительного просмотра. Это часть работы над расширенными миниатюрами (подсказками) для облачных файлов на панели «Пуск», которая была начата в сборке 22631.2129.

Панель задач

Можно включить режим «Никогда не объединять» на панели задач, щелкнув правой кнопкой мыши на панели задач, выбрав «Настройки панели задач» и в разделе «Поведение панели задач» установив для параметра «Объединять кнопки панели задач и скрывать ярлыки» значение «Никогда». Появился отдельный параметр для включения этого режима для других панелей задач (например, для сценариев с несколькими мониторами).

Среди других нововведений — изменения в настройках и рассказчике (Narrator), функции, которая озвучивает события на экраны для людей с ограничениями. В регулярных версиях Windows 11 эти обновления должны появиться позже в этом году.