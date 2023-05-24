Не прошло и 30 лет: Windows 11 сможет открывать архивы RAR и 7z без помощи сторонних программ

Спустя 28 лет после появления WinRAR и 25 лет встроенной поддержки архивов *.zip Windows 11 сможет открывать и распаковывать архивы 7z, RAR, TAR и другие без необходимости установки сторонних программ. Это станет возможным благодаря внедрению ПО с открытым исходным кодом libarchive, поддерживающим большое количество форматов архивов.

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О нововведении рассказал директор Microsoft по продуктам Панос Панай. Поддержка появится в новой тестовой сборке уже на этой неделе. Windows поддерживает работу с ZIP с 1998 года – ими можно пользоваться как обычными папками, помещая и извлекая файлы. Другим форматам до сих пор «везло» меньше.

Скорее всего Windows не будет поддерживать создание архивов RAR: программа WinRAR является платной, ее авторы предлагают распаковщик UnRAR, доступный для внедрения в открытое ПО, но функцию создания архивов оставляют за собой. В описании libarchive говорится о поддержке RAR и RAR 5.0 «с некоторыми ограничениями по причине проприетарного статуса RAR». Популярный бесплатный архиватор 7-Zip также может лишь открывать RAR, но не упаковывать их. Впрочем, многим пользователям достаточно лишь возможности открывать файлы, скачанные из сети.

На Build 2023 Microsoft также представила будущие нововведения в Windows 11 23H2 (Moment 4): встроенный ИИ-помощник Copilot, режим разработчика, «песочницу» для запуска устаревших программ и многое другое.

Источники: The Verge, libarchive