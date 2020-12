Microsoft тоже вернет деньги за Cyberpunk 2077 всем желающим владельцам Xbox, оставив игру CD Projekt в продаже

В отличие от Sony, Microsoft оказалась более снисходительной в отношении CD Projekt, и не стала убирать Cyberpunk 2077 из своего онлайн-магазина игр Xbox.

Вслед за Sony на скандал вокруг Cyberpunk 2077 отреагировала и Microsoft — компания предоставила всем владельцам цифровой копии новой игры CD Projekt исключительное право на возврат денег в полном объеме вне зависимости от проведенного в игре времени и даты покупки. Соответствующее объявление появилось 18 декабря в официальном твиттере службы поддержки Xbox.

Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy

— Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020