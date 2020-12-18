Microsoft тоже вернет деньги за Cyberpunk 2077 всем желающим владельцам Xbox, оставив игру CD Projekt в продаже

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В отличие от Sony, Microsoft оказалась более снисходительной в отношении CD Projekt, и не стала убирать Cyberpunk 2077 из своего онлайн-магазина игр Xbox.

Вслед за Sony на скандал вокруг Cyberpunk 2077 отреагировала и Microsoft — компания предоставила всем владельцам цифровой копии новой игры CD Projekt исключительное право на возврат денег в полном объеме вне зависимости от проведенного в игре времени и даты покупки. Соответствующее объявление появилось 18 декабря в официальном твиттере службы поддержки Xbox.

Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy — Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020

Для оформления возврата средств за покупку цифровой копии Cyberpunk 2077 на Xbox достаточно сделать запрос на сайте Xbox. Сколько будет действовать эта расширенная политика возвратов для владельцев Cyberpunk 2077, не уточняется.

To date, we have granted refunds to the vast majority of customers who have requested one. To request an Xbox refund for Cyberpunk 2077, please follow the steps listed on our Xbox refund page here: https://t.co/04TcniwVzy — Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020

И хотя мы знаем, что разработчики игры из CD Projekt RED усердно работали, чтобы выпустить Cyberpunk 2077 в очень непростых условиях, мы также понимаем, что некоторые игроки остались недовольны текущим состоянием игры на более старых моделях консолей.

К настоящему моменту мы уже оформили возвраты подавляющему большинству покупателей, которые сделали запросы. Чтобы попросить вернуть деньги за Cyberpunk 2077, пожалуйста, проследуйте инструкции на сайте Xbox (msft.it/6010pXEHj).

Таким образом, Microsoft решила не следовать примеру Sony и не снимать игру с продажи в своем магазине.

21 декабря для Cyberpunk 2077 должен выйти второй крупный апдейт, он должен устранить большинство крупных проблем. Параллельно разработчики готовят еще два крупных патча, которые выйдут в январе и феврале 2021 года. На недавнем срочном совещании с инвесторами топ-менеджеры CD Projekt клятвенно пообещали исправить все баги и ошибки, и довести версии для консолей уходящего поколения до играбельного состояния.

Между тем акции CD Projekt продолжают падать и уже потеряли более 12% по сравнению с предыдущей сессией.