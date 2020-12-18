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Microsoft тоже вернет деньги за Cyberpunk 2077 всем желающим владельцам Xbox, оставив игру CD Projekt в продаже

Microsoft тоже вернет деньги за Cyberpunk 2077 всем желающим владельцам Xbox, оставив игру CD Projekt в продаже

Microsoft тоже вернет деньги за Cyberpunk 2077 всем желающим владельцам Xbox, оставив игру CD Projekt в продаже


В отличие от Sony, Microsoft оказалась более снисходительной в отношении CD Projekt, и не стала убирать Cyberpunk 2077 из своего онлайн-магазина игр Xbox.

Вслед за Sony на скандал вокруг Cyberpunk 2077 отреагировала и Microsoft — компания предоставила всем владельцам цифровой копии новой игры CD Projekt исключительное право на возврат денег в полном объеме вне зависимости от проведенного в игре времени и даты покупки. Соответствующее объявление появилось 18 декабря в официальном твиттере службы поддержки Xbox.

Для оформления возврата средств за покупку цифровой копии Cyberpunk 2077 на Xbox достаточно сделать запрос на сайте Xbox. Сколько будет действовать эта расширенная политика возвратов для владельцев Cyberpunk 2077, не уточняется.

И хотя мы знаем, что разработчики игры из CD Projekt RED усердно работали, чтобы выпустить Cyberpunk 2077 в очень непростых условиях, мы также понимаем, что некоторые игроки остались недовольны текущим состоянием игры на более старых моделях консолей.

К настоящему моменту мы уже оформили возвраты подавляющему большинству покупателей, которые сделали запросы. Чтобы попросить вернуть деньги за Cyberpunk 2077, пожалуйста, проследуйте инструкции на сайте Xbox (msft.it/6010pXEHj).

Таким образом, Microsoft решила не следовать примеру Sony и не снимать игру с продажи в своем магазине.

21 декабря для Cyberpunk 2077 должен выйти второй крупный апдейт, он должен устранить большинство крупных проблем. Параллельно разработчики готовят еще два крупных патча, которые выйдут в январе и феврале 2021 года. На недавнем срочном совещании с инвесторами топ-менеджеры CD Projekt клятвенно пообещали исправить все баги и ошибки, и довести версии для консолей уходящего поколения до играбельного состояния.

Microsoft тоже вернет деньги за Cyberpunk 2077 всем желающим владельцам Xbox, оставив игру CD Projekt в продаже

Между тем акции CD Projekt продолжают падать и уже потеряли более 12% по сравнению с предыдущей сессией.

Акции CD Projekt обвалились на 18,5% после решения Sony убрать Cyberpunk 2077 из продажи в PS Store

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