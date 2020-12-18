Sony временно убрала Cyberpunk 2077 из PS Store и предложила всем желающим полный возврат денег за игру

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Sony убирает Cyberpunk 2077 из PS Store и предлагает полный возврат денежных средств всем желающим из числа тех, кто купил игру в ее цифровом магазине. В ночь на 18 декабря компания сделала соответствующее объявление.

Этот шаг от Sony стал ответом на продолжающийся скандал вокруг новой игры польских разработчиков из CD Projekt — их обвиняют в попытке манипулировать рейтингом, выдав прессе для обзоров только ПК-версии. Накануне журналист портала VentureBeat Джефф Грабб написал весьма неприятную колонку о том, как CD Projekt всех подставила ради спасения собственной репутации.

Sony запустила специальную страницу в PS Store, где можно запросить возврат денег, предварительно авторизовавшись в системе PSN.

Одновременно игру Cyberpunk 2077 временно сняли с продажи. В каталоге PS Store она больше недоступна. Когда Cyberpunk 2077 снова станет доступна для покупки в PS Store, не уточняется.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на консолях и ПК. 12 декабря CD Projekt выпустила патч 1.04 со множеством исправлений. 14 декабря разработчики публично извинились за неудачный запуск Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One, пообещав исправления и возврат денег. Однако получить обещанный возврат на практике оказалось весьма проблематично — в тот же день игроки начали массово жаловаться на отказы по заявкам от Sony и Microsoft.

Вероятнее всего, Microsoft поступит аналогичным образом, но пока что никаких заявлений от компании не было.

CD Projekt на сайте для инвесторов разместила отдельное заявления с комментариями по поводу решения Sony (PDF):

«‎Решение было принято после нашего обсуждения с Sony Interactive Entertainment относительно полного возмещения для всех игроков, которые приобрели Cyberpunk 2077 через PlayStation Store и сейчас хотят вернуть деньги. Все копии игры, ранее приобретенные в цифровом виде в PlayStation Store, остаются доступными для использования соответствующими покупателями. Геймеры по-прежнему могут покупать физические копии игры в магазинах розничной торговли и заказывать их по почте. Все копии игры (цифровые или физические) и дальше будут получать полную поддержку и все необходимые обновления».

В ближайшие дни Cyberpunk 2077 получит второй апдейт. Параллельно разработчики готовят еще два крупных патча, которые выйдут в январе и феврале 2021 года. На недавнем срочном совещании с инвесторами топ-менеджеры CD Projekt клятвенно пообещали исправить все баги и ошибки, и довести версии для консолей уходящего поколения до играбельного состояния.

Авторитетный аналитик Дэниел Ахмад в серии твитов дал свою оценку происходящего. Он назвал текущую PR-катастрофу CD Projekt беспрецедентным случаем для игровой индустрии. Также он выразил опасения, что ситуация может иметь крупные последствия — высока вероятность, что действия CD Projekt вынудят платформодержателей внести изменения в процесс сертификации игр, существенно усложнив его для всех разработчиков. Кроме того, есть мнение, что Sony и Microsoft могут подать иски против разработчиков Cyberpunk 2077, которые ранее хвастались тем, что им якобы удалось обойти процесс сертификации Xbox и PlayStation.