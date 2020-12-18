Акции CD Projekt обвалились на 18,5% после решения Sony убрать Cyberpunk 2077 из продажи в PS Store

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Основатели CD Projekt потеряли около миллиарда долларов из-за падения биржевых котировок акций их компании, и сейчас их состояние оценивается в 3 миллиарда, сообщает Bloomberg.

В пятницу, 18 декабря, акции компании CD Projekt подешевели на 18,5 процента. На открытии торгов цена акций CD Projekt упала до 249,9 злотых за одну ценную бумагу по сравнению с предыдущей торговой сессией. Акции CD Projekt вошли в нисходящую тенденцию 4 декабря после достижения исторического максимума в 443 злотых.

В свободном обращении сейчас находится 66,4% акций CD Projekt, а остальную часть ценных бумаг делят между собой собственники и топ-менеджеры (Михаил Кичиньски, Адам Кичиньски и Марчин Ивински и Петр Ниелубович).

Падением котировок рынок отреагировал на решение Sony временно прекратить продажи Cyberpunk 2077 в собственном магазине PS Store. Одновременно Sony предоставила всем недовольным, кто не желает ждать исправлений, возможность оформить полный возврат средств. Этот шаг стал ответом на массовое недовольство игроков качеством игры на консолях уходящего поколения, на которых проект оказался неиграбельным.