Microsoft удалит Панель управления Windows: «находится в процессе прекращения»»»»»»»»»»»» «находится в процессе прекращения

Панель управления была в Windows с момента дебюта в 1985 году и до настоящего момента і, несмотря на все изменения, нравится опытным пользователям. Сейчас Microsoft взяла курс на ее полное удаление

Интерфейс Панели управления очень изменился в течение 39-летней истории, но, согласно заявлению Microsoft, ее конец близок. Компания подтвердила планы полностью прекратить ее поддержку.

«Панель управления находится в процессе прекращения поддержки в пользу приложения «Настройки», которое предлагает более современный и упрощенный опыт», — говорится в заявлении Microsoft на сайте поддержки.

Компания не раскрыла, когда именно она планирует отказаться от одной из самых любимых и удобных возможностей Windows, однако сейчас точно известно, что это произойдет. Новая программа «Параметры» постепенно расширяется и получает больше функций, но некоторые вещи до сих пор можно сделать только в Панели управления, или удобнее делать именно там.

Панель управления остается привычным инструментом для многих. Программа «Параметры», представленная в 2012 году с Windows 8, постепенно переняла многие функции Панели управления. Слухи о прекращении панели управления ходили около десятилетия, до сих пор Microsoft никогда официально не подтверждала ее удаление.

Несмотря на сокращение функциональности, Панель управления остается необходимой для определенных задач, которые еще не интегрированы в программу Настройки. Это, вероятно, основная причина, по которой Панель управления все еще существует.

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Источники: Microsoft, Tom’s Hardware

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