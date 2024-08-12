Бета Windows 11 возвращает плитки в меню «Пуск» — они будут сортировать приложения

Пользователи бета-версии Windows 11 получили возможность увидеть в новый режим категорий в меню «Пуск». Он очень напоминает живые плитки в Windows 8.

Новая функция позволяет пользователям упорядочивать установленные программы по категориям. Режим скрыт в последней бета-версии, но его можно открыть с помощью сторонних программ, например ViveTool.

Чтобы увидеть новое меню, нужно обновить компьютер до Windows 11 build 22635.4010. ViveTool можно взять с GitHub. Нужно ввести соответствующие команды и перезагрузить ПК. При этом закрепленные программы не исчезнут, просто другой способ сортировки.

It looks like another Start menu > All apps view option is coming soon: Category view. Present in build 22635.3930, with some not yet functional categories. Also, you’ll be able to switch between the existing alphabetical and new grid/category views using a dropdown menu. https://t.co/qFtcTm4BnB pic.twitter.com/ABtXZJ2Irl — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 12, 2024

В новые папки меню можно поместить четыре значка приложений. Поскольку он заранее определяет программы, которые входят в каждую папку, некоторые заполняются частично, а другие имеют два уровня и формируют подкатегории. Большинство из них — системные программы Microsoft. Нажатие ярлыка сразу запускает программу.

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Дизайн напоминает живые плитки, функцию, которая была в Windows 8. Живые плитки могли отображать счетчик уведомлений (и даже частичное содержимое). Пока нет признаков каких-то дополнительных функций новых плиток. Похоже, что Windows размещает приложения в файле JSON. Пока неизвестно, будет ли работать режим с приложениями, которых нет в Microsoft Ѕтоге. Режим сортировки программ может появиться в Windows 11 24H2.

Источники: Windows Latest, Windows Report

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