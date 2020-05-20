Microsoft в сотрудничестве с OpenAI создала суперкомпьютер, который называет одним из пяти самых мощных в мире

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Еще один интересный анонс конференции Build 2020 — новый суперкомпьютер Microsoft, который компания называет одним из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире, исходя из открытых данных рейтинга Top 500 Supercomputers. Этот суперкомпьютер — совместная разработка Microsoft и некоммерческой организации OpenAI, основанной Илоном Маском, Питером Тилем и Сэмом Альтманом.

Год назад Microsoft заключила партнерство с OpenAI, одновременно объявил о намерении инвестировать в организацию $1 млрд. Софтверный гигант увидел в этом отличную возможность для развития возможностей платформы Azure AI.

В конфигурацию суперкомпьютера, чьё имя не называется входит 285 тыс. процессорных ядер и 10 тыс. графических процессоров. Скорость сетевого подключения — 400 гигабит в секунду для каждого сервера. Он находится в облаке Microsoft Azure, так что имеет доступ к датацентрам и сервисам Azure.

Суперкомпьютер предназначен специально для тренировки следующего поколения массивных распределенных ИИ-моделей разной направленности, способных выполнять более широкий спектр функций и, соответственно, требующих значительно больших вычислительных ресурсов.

Планируется, что в итоге модели Microsoft Turing и ресурсы суперкомпьютеров будут доступны через службы Azure AI и GitHub, а разработчики смогут использовать эти возможности для развития собственных проектов.

Источник: Neowin