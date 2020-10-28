Microsoft в условиях пандемии смогла нарастить чистую прибыль на 30% благодаря успехам направлений Surface, Xbox и облачных сервисов





Корпорация Microsoft опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы в первом квартале фискального 2021 года. Этот квартал оказался очень успешным для технологического гиганта. В отчётном периоде Microsoft получила совокупный доход в сумме $37,2 млрд. Это на 12% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Чистая прибыль и вовсе выросла на 30%, достигнув показателя $13,9 млрд.

В то время как продолжающаяся пандемия оказывает негативное влияние на многие сферы бизнеса, Microsoft извлекает выгоду из этих событий. Пандемия изменила подходы к организации рабочих процессов и развлечений. И в соответствующих направлениях Microsoft фиксирует рост доходов.

Так, наибольший прирост наблюдается в бизнесе облачных сервисов Microsoft. В коммерческом и потребительском сегментах Office заметно выросли доходы, например, направление Office 365 Commercial показало рост выручки на 21%. Количество подписчиков Microsoft 365 Consumer за год возросло на 27 и достигло уровня 45,3 млн. Доходы от серверных продуктов и облачных сервисов также увеличились на 22%, так как возрос спрос на решения для удалённой работы. Доход сегмента Azure увеличился на внушительные 48%.

Доходы от направления Surface в минувшем квартале увеличились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли $1,5 млрд. И это большой прирост, если учитывать, что в отчётном квартале не было анонсов новых устройств Surface. Недавно представленные Surface Laptop Go и Surface Pro X уже появились в текущем квартале.

Игровое направление также продемонстрировало существенный прирост выручки. Доход от контента и сервисов Xbox увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Источник: The Verge