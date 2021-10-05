Разом з Windows 11 відбувся реліз Office 2021 — наступної версії класичного офісного пакета Microsoft з «безстроковими» версіями Word, Excel, PowerPoint та іншого ПЗ. Нова версія доступна для Windows 11, Windows 10 та macOS.

Microsoft анонсувала Office 2021 (оновлення Office 2019) у лютому 2021 року та спочатку випустила версію Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) з тривалим терміном підтримки для комерційних клієнтів (16 вересня).

Найновіший Office 2021 пропонується у двох версіях: Office Дім і Навчання 2021 та Office Дім і Робота 2021. Вартість першого складає 3 899 грн, а другого — 9 999 грн. До пакета Office Дім і Навчання 2021 входять класичній версії програм Word, Excel, PowerPoint, OneNote й Microsoft Teams для ПК та Mac. Водночас версія Office Дім і Робота 2021 пропонує ті самі програми, а також додатково ліцензію на використання всіх програм Office для комерційних цілей.

Нові можливості, що з’явились Office 2021

Office 2021 пропонує можливості спільної роботи, як у хмарних версіях офісних програм Office 365 — зокрема, спільне редагування документів, підтримку OneDrive та інтеграцію з Microsoft Teams. Інші особливості Office 2021 — новий дизайн з оновленим стрічковим інтерфейсом, закругленими кутами та нейтральною кольоровою схемою, яка відповідає всім змінам інтерфейсу Windows 11. Теми офісних програм за замовчуванням будуть синхронізуватися зі світлою і темною темою Windows.

Microsoft також додала до Office 2021 деякі можливості Microsoft 365.

Excel:

XLOOKUP — інструмент для пошуку елемента в таблиці або в діапазоні клітинок в межах одного рядка на аркуші Excel.

Динамічні масиви — записування однієї формули та повернення масиву значень.

Функція LET — призначає імена результатам обчислення, що дає змогу зберігати проміжні обчислення, значення або визначати імена у формулі.

Функція XMATCH — шукає вказаний елемент у масиві або діапазоні клітинок, а потім повертає відносне розташування елемента.

Підтримка OpenDocument (ODF) 1.3.

Оновлений розділ «Малювання».

Покращення продуктивності.

PowerPoint:

Записування показу слайдів із хронометражем дикторського тексту та слайда.

Відтворення розчерків пера — забезпечує змогу проілюструвати думку поетапно або відстежувати процес.

Полегшення читання слайдів за допомогою області «Порядок читання» — упорядкування елементів на слайдах для невізуальних екранів.

Підтримка OpenDocument (ODF) 1.3.

Нова панель інструментів пера.

Покращення продуктивності.

Outlook:

Translator та Ink — можна робити нотатки до електронних листів, малювати пером на полях для повідомлень або перекладати електронні листи більш ніж на 70 мов.

Миттєвий пошук кореспонденції з розширеними параметрами пошуку та фільтрами

Покращення продуктивності.

Word:

Підтримка OpenDocument (ODF) 1.3.

Нова панель інструментів пера.

Покращення продуктивності.

З повним переліком нових функцій Office 2021 можна ознайомитись на офіційному сайті.