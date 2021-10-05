Microsoft випустила класичний Office 2021 — 3 899 грн за версію для студентів і сімей та 9 999 грн за варіант для дому та бізнесу
Разом з Windows 11 відбувся реліз Office 2021 — наступної версії класичного офісного пакета Microsoft з «безстроковими» версіями Word, Excel, PowerPoint та іншого ПЗ. Нова версія доступна для Windows 11, Windows 10 та macOS.
Microsoft анонсувала Office 2021 (оновлення Office 2019) у лютому 2021 року та спочатку випустила версію Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) з тривалим терміном підтримки для комерційних клієнтів (16 вересня).
Найновіший Office 2021 пропонується у двох версіях: Office Дім і Навчання 2021 та Office Дім і Робота 2021. Вартість першого складає 3 899 грн, а другого — 9 999 грн. До пакета Office Дім і Навчання 2021 входять класичній версії програм Word, Excel, PowerPoint, OneNote й Microsoft Teams для ПК та Mac. Водночас версія Office Дім і Робота 2021 пропонує ті самі програми, а також додатково ліцензію на використання всіх програм Office для комерційних цілей.
Нові можливості, що з’явились Office 2021
Office 2021 пропонує можливості спільної роботи, як у хмарних версіях офісних програм Office 365 — зокрема, спільне редагування документів, підтримку OneDrive та інтеграцію з Microsoft Teams. Інші особливості Office 2021 — новий дизайн з оновленим стрічковим інтерфейсом, закругленими кутами та нейтральною кольоровою схемою, яка відповідає всім змінам інтерфейсу Windows 11. Теми офісних програм за замовчуванням будуть синхронізуватися зі світлою і темною темою Windows.
Microsoft також додала до Office 2021 деякі можливості Microsoft 365.
Excel:
- XLOOKUP — інструмент для пошуку елемента в таблиці або в діапазоні клітинок в межах одного рядка на аркуші Excel.
- Динамічні масиви — записування однієї формули та повернення масиву значень.
- Функція LET — призначає імена результатам обчислення, що дає змогу зберігати проміжні обчислення, значення або визначати імена у формулі.
- Функція XMATCH — шукає вказаний елемент у масиві або діапазоні клітинок, а потім повертає відносне розташування елемента.
- Підтримка OpenDocument (ODF) 1.3.
- Оновлений розділ «Малювання».
- Покращення продуктивності.
PowerPoint:
- Записування показу слайдів із хронометражем дикторського тексту та слайда.
- Відтворення розчерків пера — забезпечує змогу проілюструвати думку поетапно або відстежувати процес.
- Полегшення читання слайдів за допомогою області «Порядок читання» — упорядкування елементів на слайдах для невізуальних екранів.
- Підтримка OpenDocument (ODF) 1.3.
- Нова панель інструментів пера.
- Покращення продуктивності.
Outlook:
- Translator та Ink — можна робити нотатки до електронних листів, малювати пером на полях для повідомлень або перекладати електронні листи більш ніж на 70 мов.
- Миттєвий пошук кореспонденції з розширеними параметрами пошуку та фільтрами
- Покращення продуктивності.
Word:
- Підтримка OpenDocument (ODF) 1.3.
- Нова панель інструментів пера.
- Покращення продуктивності.
З повним переліком нових функцій Office 2021 можна ознайомитись на офіційному сайті.