Microsoft вместе с партнерами выпустила ученические ноутбуки с Windows 10 стоимостью от $189 и готовит массу нового образовательного контента

На ежегодной образовательной конференции Bett, проходящей на этой неделе в Лондоне, компания Microsoft представила очередную инициативу, нацеленную на популяризацию собственных продуктов среди преподавателей и учащихся. Так, в рамках этой инициативы будут выпущены дешевые ноутбуки стоимостью от $189. Также программный гигант объявил о сотрудничестве с BBC, LEGO, NASA, PBS и Pearson, которое должно обеспечить приход аппаратного и программного обеспечения смешанной реальности в школы.

Специально для этой инициативы Lenovo разработала доступный ученический ноутбук 100e на базе CPU Intel Celeron семейства Apollo Lake стоимостью всего $189. Кроме модели Lenovo 100e производитель представил еще одну новинку – устройство категории «2-в-1» Lenovo 300e, объединяющее черты планшета и ноутбука. Оно стоит ощутимо дороже – $279, но здесь есть поддержка цифрового пера. Компанию новых устройствам Lenovo составили еще два ноутбука JP – более доступная модель за $199 с инфракрасным датчиком для функции распознавания лиц Windows Hello и устройство с поддержкой стилуса, оцененное в $299. Все четыре новинки нацелены на образовательный сегмент, где правят бал хромбуки.

Частью очередного наступления Microsoft на образовательный сегмент станет проект разработки соответствующего контента для преподавателей, которые будут использовать эти ноутбуки. Этой весной выйдет новое дополнение Chemistry Update для игры Minecraft: Education Edition, которое будет сосредоточено на химических экспериментах, таких как соединение и удержание стабильных изотопов. Для всех пользователей Minecraft: Education Edition дополнение будет доступно в качестве бесплатного обновления. Кроме того, Microsoft добавит в Word для Mac, настольный Outlook и OneNote для iPad и Mac новые возможности для работы с текстом.

Также Microsoft создает некий контент смешанной реальности образовательной направленности для HoloLens и ряда гарнитур Windows Mixed Reality. Уже в марте крупнейшая британская издательская компания в сфере образования Pearson выпустит новую учебную программу в версии для устройств HoloLens и Windows Mixed Reality. Шесть новых приложений смешанной реальности предложат студентам новые возможности для учебы. Более того, Microsoft даже немного снизила (на 10%) стоимость собственной гарнитуры HoloLens, чтобы школы и учебные заведения активнее внедряли технологии дополненной реальности в учебный процесс. Впрочем, даже с учетом скидки Microsoft HoloLens по-прежнему остается очень дорогим устройством и для школ предпочтительней с финансовой точки зрения будут гарнитуры Windows Mixed Reality.

Партнерами Microsoft по этой инициативе также стали BBC Worldwide и LEGO. Первая в марте начнет показывать в музеях свой новый образовательный фильм Oceans: Our Blue Planet, после чего организует показы в школах по всему миру.

Вторая совместно с Microsoft разрабатывает специальные топологические инструменты для точного моделирования геометрических отношений в двухмерном и трехмерном окружениях.

Весь этот образовательный контент, ПО и устройства выйдут в этом году и, по сути, являются частью более широких усилий Microsoft по продвижению собственных продуктов в образовательном сегменте. В США программный гигант все еще сильно проигрывает в образовательном сегменте хромбукам. Анонс специальной версии Windows 10 S был только началом и сейчас начинает вырисовываться более ясная картина касательно того, каким образом Microsoft планирует использовать другие продукты для более эффективного конкурирования с устройствами под управлением Chrome OS. Что же, теперь ждем ответа Google, который наверняка не заставит себя долго ждать.

Источник: The Verge