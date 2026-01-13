Новости Игры 13.01.2026 comment views icon

Microsoft внезапно отозвала премиум-подписку на Fallout 76 у владельцев Xbox

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox

Игроки Fallout 76 больше не могут оформить или продлить премиум-подписку Fallout 1st. Оказалось Microsoft без предупреждения отозвала подписку для владельцев Xbox.

Fallout 1st — это платная подписка с приватными мирами, бонусами и ежемесячными атомами. Казалось бы, Bethesda должна заботиться о ее доступности, но исключительно японские игроки на Xbox столкнулись с проблемами. В Steam и на PlayStation сервис работает без сбоев. Ситуация выглядит странно: у конкурентов все стабильно, а в Microsoft Store подписка недоступна.

Премиум-подписка имеет долгую историю проблем в Японии. До апреля 2024 года подписка то исчезала из магазина, то не возобновлялась, то вообще случайно отменялась. В апреле все стабилизировалось, и игроки подумали, что сервис наконец нормализовался. С тех пор вплоть до конца 2025-го подписка работала без сбоев.

Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Что дает премиум-подписка на Fallout 76

После выхода великое обновление Burning Springs, которое приурочили ко 2-му сезону сериала «Фолаут», все снова сломалось. Подписка внезапно исчезла из японского Xbox Store без каких-либо объяснений или предупреждений. Пользователи Reddit, которые обращались к Bethesda, отвечали, что Fallout 76 «официально не предлагается для Xbox в Японии», а предварительный доступ к подписке назвали «ошибкой». В результате сообщество оказалось в состоянии «длительной неопределенности».

Подписка на Xbox в Японии так и осталась загадкой. Официальных объяснений, почему сервис долго работал нестабильно и почему этот период называют «ошибкой», никто не дал. Игрокам остается лишь догадываться. Одни говорят о юридических нюансах, другие о проблемах самого Microsoft Store. Точного ответа нет.

Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Fallout 76 / Bethesda

На этом фоне забавно звучат слова Фила Спенсера, который ранее подчеркивал важность региона, писало Twinfinite. Он говорил, что «игровой рынок в Японии, фанаты в Японии, геймеры в Японии невероятно важны для меня и команды Xbox». Параллельно Microsoft много лет инвестирует в их рынок, сотрудничает с местными студиями и поддерживает релизы для Xbox.

Так что в итоге ситуация с Fallout 1st выглядит еще более странной. В Microsoft Store подписка просто недоступна, хотя на Steam и PlayStation она работает без проблем. Единственное, что сейчас могут сделать японские игроки Xbox, — привлекать внимание на проблему в соцсетях и надеяться на официальный ответ.

Источник: Game Rant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Меню "Выполнить" Windows 11 меняется впервые за 30 лет
Тест: ускоренный "Проводник" Windows 11 потребляет в два раза больше памяти, но работает ли он быстрее?
GSC перенесла контентное обновление S.T.A.L.K.E.R. 2 на два дня
Клиент Steam стал полностью 64-битным
В Steam стартовала большая Зимняя распродажа — Frostpunk, Divinity и сотни других со скидками 90%
Фан Skyrim перенес 8-часовой рабочий день на Тамриэль — оттуда же провел презентацию и общался с коллегами
Эксклюзивы Xbox не получили ни одной номинации на GOTY за последние 15 лет
"Выйдет также на ПК": разработчики Horizon Steel Frontiers разъясняют детали выпуска и геймплея после противоречивого анонса
Автор PC Gamer устроился медиком-волонтером в ARC Raiders, где спасает игроков за свой счет
Это наверняка новая Divinity: тайну загадочной инсталляции TGA раскрывают торговые марки
Полиция ворвалась к фану ARC Raiders, потому что сосед испугался криков во время игры
Руководитель CD Projekt считает выбор веток сюжета The Witcher 2 бесполезной тратой ресурсов
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
Геймер нашел сохранения отца из Final Fantasy 4 — работает и через 30 лет
Larian впервые раскрыла официальные продажи Baldur's Gate 3 — более 20 млн копий
На PS5 стартовали предварительные загрузки S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра весит более 150 ГБ
Фаны The Witcher собрали 3 млн евро за два дня на официальную "настолку" о падении Каэр-Морена
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 будут обучать разработчиков игр в КПИ
NVIDIA повысила производительность видеокарт в Windows 11 на 50%
Microsoft тестирует "Проводник" Windows 11 с меньшим потреблением памяти и облегченным поиском
Amazon доверил обзор сериала "Фоллаут" ИИ: тот перенес действие в 1950-е годы и раздражал зрителей искусственным голосом
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить