Microsoft внезапно отозвала премиум-подписку на Fallout 76 у владельцев Xbox

Игроки Fallout 76 больше не могут оформить или продлить премиум-подписку Fallout 1st. Оказалось Microsoft без предупреждения отозвала подписку для владельцев Xbox.

Fallout 1st — это платная подписка с приватными мирами, бонусами и ежемесячными атомами. Казалось бы, Bethesda должна заботиться о ее доступности, но исключительно японские игроки на Xbox столкнулись с проблемами. В Steam и на PlayStation сервис работает без сбоев. Ситуация выглядит странно: у конкурентов все стабильно, а в Microsoft Store подписка недоступна.

Премиум-подписка имеет долгую историю проблем в Японии. До апреля 2024 года подписка то исчезала из магазина, то не возобновлялась, то вообще случайно отменялась. В апреле все стабилизировалось, и игроки подумали, что сервис наконец нормализовался. С тех пор вплоть до конца 2025-го подписка работала без сбоев.

После выхода великое обновление Burning Springs, которое приурочили ко 2-му сезону сериала «Фолаут», все снова сломалось. Подписка внезапно исчезла из японского Xbox Store без каких-либо объяснений или предупреждений. Пользователи Reddit, которые обращались к Bethesda, отвечали, что Fallout 76 «официально не предлагается для Xbox в Японии», а предварительный доступ к подписке назвали «ошибкой». В результате сообщество оказалось в состоянии «длительной неопределенности».

Подписка на Xbox в Японии так и осталась загадкой. Официальных объяснений, почему сервис долго работал нестабильно и почему этот период называют «ошибкой», никто не дал. Игрокам остается лишь догадываться. Одни говорят о юридических нюансах, другие о проблемах самого Microsoft Store. Точного ответа нет.

На этом фоне забавно звучат слова Фила Спенсера, который ранее подчеркивал важность региона, писало Twinfinite. Он говорил, что «игровой рынок в Японии, фанаты в Японии, геймеры в Японии невероятно важны для меня и команды Xbox». Параллельно Microsoft много лет инвестирует в их рынок, сотрудничает с местными студиями и поддерживает релизы для Xbox.

Так что в итоге ситуация с Fallout 1st выглядит еще более странной. В Microsoft Store подписка просто недоступна, хотя на Steam и PlayStation она работает без проблем. Единственное, что сейчас могут сделать японские игроки Xbox, — привлекать внимание на проблему в соцсетях и надеяться на официальный ответ.

Источник: Game Rant