Второй сезон "Фоллаут" удвоил популярность игр Bethesda в Steam

Второй сезон сериала «Фоллаут» снова резко поднял интерес к играм Bethesda в Steam. Количество игроков в серии Fallout фактически удвоилось после старта шоу на Prime Video в декабре.

Похожая ситуация случалась в 2024 году после первого сезона. Тогда самый большой всплеск припал на Fallout 4: за одни выходные количество игроков подскочило до более 83 тысяч, тогда как неделей ранее максимум составлял лишь 24 тысячи. Но теперь рост коснулся почти всей франшизы. Заметное влияние игроков почувствовали Fallout 4 и 3, New Vegas и даже оригинальные части серии.

По данным SteamDB, за несколько недель до премьеры 2-го сезона Fallout 4 держался на уровне около 20 тысяч одновременных игроков. По состоянию на воскресенье после старта шоу эта цифра превысила 40 тысяч. Активно в нее играют на Steam Deck: за прошедшую неделю игра поднялась с 14-го на 9-е место среди самых популярных игр на устройстве. При этом New Vegas вырос с примерно 8 тысяч до почти 20 тысяч одновременных игроков за день.

Даже третья часть, которая обычно собирала около сотни игроков в Steam, поднялась до почти 200. Fallout 76 также показал заметный скачок — до примерно 30 тысяч одновременных игроков с типичных 10-20 тысяч. При этом, несмотря на разницу в 194 года, игра получит больше контента по сериалу. 17 декабря 2025 года вышло DLC с новым регионом и Гулем из сериала Amazonкоторое приурочили как раз к премьере 2-го сезона «Фоллаут». Также оригинальная часть выросла с нескольких сотен до более 800 игроков.

Частично рост можно объяснить зимней распродажей Steam, но всплеск франшизы Bethesda выглядит более ярким, чем у других RPG со скидками. В декабре Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt и Skyrim тоже немного расширили свою аудиторию, но без такого заметного скачка.

На этом фоне отдельно выделяется Fallout Shelter. Ее рост совпадает с тем, что бесплатная игра получила тематическое обновление к выходу 2-го сезона «Фоллаут». В игре появилась Люси, Макс и Гуль, новое Хранилище и событие на тему Нью-Вегаса.

Отметим, что продолжение «Фоллаут» вышло с почти идеальным рейтингом у 98%. Оно раскрыло кучу флэшбеков из прошлой жизни Гуля и 15-летнюю тайну Убежища 24. По словам авторов, шоу имеет шанс получить целых пять сезонов.

Источник: PC Gamer