Первые кадры DLC для Fallout 76 — с новым регионом и Гулем из сериала Amazon

Маргарита Юзяк

В декабре для Fallout 76 выйдет бесплатное DLC Burning Springs, которое познакомит игроков с «амазонским» Гулем. Он появится не как спутник или персонаж, а станет важным NPC.

Большое обновление принесет Гуля с голосом и внешностью Уолтона Хоггинса. Его персонажа можно увидеть в «Последнем курорте» в центре новой локации Highway Town, где тот будет проводить миссии по охоте за головами. Он будет выдавать игрокам контракты, а они даже смогут найти его «сериальный» пистолет. Итак, теперь можно, чтобы Гуль пришел к Гулю и шел на «вылазки».

Вместе с ним в Fallout 76 появится новый регион — часть Огайо, расположенная к западу от знакомой зоны Аппалачи. Плюс DLC принесет элементы, вдохновленные Fallout 3 и New Vegas: пустыни, рейдеры и Когти Смерти. По словам креативного директора, команда хотела вернуть атмосферу старых частей, поэтому элементы станут ключевыми для нового региона.

Сотрудничество с Хоггинсом оказалось быстрым и органичным. Актер, по словам разработчиков, сам является фанатом франшизы и активно работал над диалогами персонажа. Его появление в игровой вселенной стало одним из главных событий дополнения. DLC выйдет как раз перед премьерой второго сезона сериала Fallout — 17 декабря 2025 года. Bethesda надеется, что это приведет к игре волну новых игроков — не просто так же они хотели добавить больше контента из сериала.

А Гуль вообще вписывается во временную линию Fallout 76?

Преданные фанаты могут заметить, что события тайтла начинаются в 2102 году, через 25 лет после Великой войны. Однако сериал происходит аж в 2296-м. Соответственно вопрос достаточно логичный, а вписывается ли появление Гуля в игровую вселенную?

Разработчики уже имеют ответ для вас — «гулификация». Звучит как ребус, но мы расшифруем за вас: Купер Говард, который стал Гулем, пережил более 200 лет после взрыва. Так что этот персонаж станет одним из самых живучих во вселенной Fallout. В каком-то смысле его историю в DLC можно считать приквелом.

Помимо самого персонажа, Burning Springs важен и для вселенной Fallout: впервые игра затронет территорию Огайо. Ранее эту часть карты вообще не исследовали в рамках тайтла. Поэтому это «почти чистый лист», который позволяет создать раннюю историю региона. А для фанатов сериала увидеть любимого персонажа на «других» экранах.

